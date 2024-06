Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Frankfurt

In einigen deutschen Städten finden am Vortag der Europawahl Kundgebungen gegen Rechtsextremismus statt. In Frankfurt lädt das Römerbergbündnis am Samstag zum Demo-Festival auf den Opernplatz.

Fuhrmann: „Geht wählen für ein demokratisches und respektvolles Europa!“

Info

Demonstrationszüge



13 Uhr im Hafenpark/Honsellbrücke zur Alten Oper

13 Uhr am Zoo, Fahrraddemo vom Alfred-Brehm-Platz und ab 14.30 Uhr ab Schäfergasse als Lauf-Demo zur Alten Oper

13 Uhr am Südbahnhof zur Alten Oper



Aktionen



13 Uhr auf dem Goetheplatz

13 bis 16 Uhr mit Bühne an der Hauptwache

13 bis 16 Uhr in der Elefantengasse, Bar Central

13 bis 16 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz

14 bis 16 Uhr auf dem Römerberg

14 bis 16 Uhr in Alte Gasse, Switchboard Bar.Café.Kultur

14 bis 20 Uhr bei der Anlage Opernplatz als „Platz der Demokratie“ und Bühne auf dem Opernplatz mit Beiträgen ab 14.30 Uhr und einer großer Abschlusskundgebung ab 17 Uhr



Weitere Versammlungen in diesem Zusammenhang



11 bis 12.30 Uhr, Greenpeace Frankfurt, „Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen“, Demozug von der Adlerflychtstraße zur Hauptwache, 300 angemeldete Teilnehmende

12 bis 17 Uhr, „Frankfurt gegen Rechts“, Kundgebung auf dem Römerberg, 2000 angemeldete Teilnehmende



Weitere Informationen finden Sie hier oder hier.

„Für eine starke Demokratie überall in Europa: Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen“ – unter diesem Motto lädt das Römerbergbündnis aus Katholischer und Evangelischer Kirche, der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dem Frankfurter Jugendring am Samstag, den 8. Juni, zum Demo-Festival. Am Vortag der Europawahl finden in einigen Städten Deutschlands Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt.Die Kundgebung auf dem Opernplatz ist für 17 Uhr angesetzt, es sind kurze Reden (Enissa Amani, Luisa Neubauer) und Live-Musik-Acts (Amewu) geplant. Bereits um 13 Uhr gibt es an verschiedenen Orten in der Innenstadt vielfältige Aktionsangebote: an der Hauptwache, auf dem Willy-Brandt-Platz, am Römer, auf dem Goetheplatz und in der Bar Central. Außerdem ziehen sogenannte „Demo-Raves“. Ab 14 Uhr werden in der Grünanlage gegenüber der Alten Oper Gastronomie und ein Familienbereich eingerichtet, ebenso wie ein „Platz für Demokratie“ mit Infoständen und Aktivitätsangeboten.„Wir erleben derzeit insbesondere bei jungen Menschen ein großes Misstrauen gegenüber der etablierten Politik. Dies machen sich die Rechtsextremen zu Nutzen. Es ist wichtig, dass es Formate wie diese Demo gibt und wir alle demokratischen Kräfte mobilisieren, um den Rechten entgegenwirken und Vertrauen zu schaffen“, sagt der Vorstandsvorsitzender des Stadtjugendrings, Julien Chamboncel und Michaela Fuhrmann von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt ruft auf: „Geht wählen für ein demokratisches und respektvolles Europa!“Die Europawahl findet am Sonntag, den 9. Juni, von 8 bis 18 Uhr statt. Alle wichtigen Informationen rund um das Wahlverfahren in Frankfurt lesen Sie hier