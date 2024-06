Frankfurt lehnt zehnspurige Autobahn ab

Frankfurter Schulen

Ukrainisch als Fremdsprache

Hessen bietet als erstes Land Ukrainisch als Fremdsprache in Schulen an. Das Angebot startet an Schulen mit einer hohen Anzahl an ukrainischen Kindern. Was ist in Frankfurt geplant?

