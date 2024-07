Frankfurter Flughafen stundenlang lahmgelegt

Eine Protestaktion der „Letzten Generation“ störte am Donnerstagmorgen (25. Juli) den Ablauf am Frankfurter Flughafen. Mehr als 100 Flüge waren betroffen, die Aktivisten wurden inzwischen festgenommen.

Protestaktion der „Letzten Generation“ am Frankfurter Flughafen erhitzt die Gemüter

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein spricht von „kriminellen Klima-Chaoten“

International koordinierte Protestaktionen

Am heutigen Donnerstagmorgen (25. Juli) blockierten Mitglieder der „Letzten Generation“ teilweise den Flugverkehr am Frankfurter Flughafen. Erst gestern war bereits der Flughafen Köln/Bonn Ziel einer solchen Protestaktion geworden. Ähnliche Störaktionen hatten auch in anderen Städten stattgefunden. Laut Bundespolizei gelangten in Frankfurt sieben Aktivisten auf die Rollbahn und konnten sich festkleben. 140 Flüge seien von der Störaktion betroffen gewesen.„Einen verbindlichen internationalen Vertrag zum Ausstieg aus den Fossilen (Öl, Gas, Kohle) bis 2030“, das fordert die „Letzt Generation“ und schreibt dazu auf X: „Oil Kills – das sagt eigentlich schon alles. Wir müssen raus aus den Fossilen.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) meldete sich ebenso auf der Plattform: „Diese Aktionen sind gefährlich, dumm und kriminell.“ Wer Landebahnen blockiere, gefährde sein eigenes Leben und andere. Die „Letzte Generation“ kommentiert dies und deutet Faesers Beitrag um: „Diese Klimapolitik ist gefährlich & kriminell.“ Wer Klimaschutz blockiere , müsse hart bestraft werden.Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bezog auf X Stellung: „Kriminelle Klima-Chaoten müssen hart bestraft werden“. Ihr Ziel sei, „möglichst großen Schaden anzurichten“. Die Aktion ginge auf Kosten tausender Urlauber, die sich auf ein paar Tage Urlaub freuten.Und auch Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) verurteilt die Aktion „auf das Schärfste“. Der Eingriff sei eine „schwerwiegende Straftat“ und verstoße „fundamental gegen unsere demokratischen Spielregeln“. Straftaten und die Gefährdung von Menschen seien „niemals legitimes Mittel in der politischen Auseinandersetzung“. Weitere Eskalationen seien unbedingt zu vermeiden. Die „Letzte Generation“ ruft derweilen zu deutschlandweiten ungehorsamen Veranstaltungen auf.Neben dem Flughafen Köln/Bonn waren gestern auch zumindest London und Oslo von den koordinierten Protestaktionen betroffen. Am Flughafen Heathrow wurden neun Aktivisten von „Just Stop Oil“ festgenommen, in Norwegen waren zwölf Aktivisten beteiligt. Zusätzlich wurden Vorfälle aus Spanien und Finnland gemeldet.In Köln/Bonn erklärte die festgeklebte Aktivistin Lilli Gómez: „Flughäfen sind ein Ort, an dem deutlich wird: Was früher normal war, können wir uns heute nicht mehr leisten. Die Förderung und das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle muss aufhören, weil es unsere Existenz bedroht. Und so muss auch die Flugindustrie fair heruntergefahren werden – allen voran Privatjets und Inlandsflüge. Wir brauchen eine Wende, ein internationales Abkommen zum sozial-gerechten Ausstieg aus den Fossilen bis 2030.“