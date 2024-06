Römer-Koalition bringt Wünsche für neuen Haushalt ein

Vor der Europawahl

Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Frankfurt

In deutschen Städten finden vor der Europawahl Kundgebungen gegen Rechtsextremismus statt. In Frankfurt laden mehrere Organisationen wie das KoalaKollektiv, der StadtschülerInnenrat Frankfurt und der DGB Frankfurt am Samstag zum Demo-Festival auf den Opernplatz.

Text: Sina Claßen / Foto: Eindrücke von der „Deutschland steht auf“-Demo vor wenigen Wochen © Bernd Kammerer