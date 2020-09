Vier Filmabende als Zugabe

Die diesjährige Ausgabe des Freiluftkino Frankfurt fand im Alten Polizeipräsidium statt. Nachdem am 30. August das Programm eigentlich enden sollte, wurde nun eine zweite Runde für die Zeit vom 3. bis zum 6. September bekannt gegeben.

Das Freiluftkino Frankfurt geht in die Verlängerung: Nachdem die diesjährige Ausgabe nach zehn Tagen und zehn Filmen am 30. August endete, wurde nun eine zweite Runde angekündigt. Vom 3. bis zum 6. September werden erneut Filme im Innenhof des Alten Polizeipräsidiums gezeigt.Den Auftakt am Donnerstag macht die Action-Filmkomödie „The Gentlemen“ aus dem Jahr 2019, es folgt mit „Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra“ ein 2019 mit dem Filmpreis ausgezeichnetes Drama, das, etwas verspätet wegen Corona, erst am 13. August in die deutschen Kinos kam. Darüber hinaus werden die beiden Filme „Schlingensief – in das Schweigen hineinschreien“ sowie „A star is born“ gezeigt.Im Innenhof des Alten Polizeipräsidiums ist unter Beachtung der Corona-Abstandsregelungen Platz für 250 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Eintritt beträgt pro Film zehn Euro, los geht es bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr. Tickets zu den Vorstellungen gibt es hier.