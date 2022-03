250 000 Euro für mehr Kultur im Freien

Unter dem Motto „Kulturerwachen“ unterstützt eine Initiative der Crespo Foundation und des Kulturdezernat Kulturprojekte in der Stadt. Mit einem Fördertopf von 250 000 Euro sollen kleine Veranstaltungen und Interventionen im Freien ermöglicht werden.

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren kaum Kulturveranstaltungen möglich waren, stellt die Crespo Foundation 250 000 Euro zur Verfügung, um in den Sommermonaten kleine Kulturveranstaltungen und künstlerische Interventionen unter freiem Himmel zu realisieren. Mit dem Förderprogramm „Kulturerwachen“, das vom Dezernat für Kultur und Wirtschaft unterstützt wird, sollen laut Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) Frankfurter Plätze, Straßen, Schulhöfe und Flächen am Main in Bühnen umgewandelt werden. Weiter heißt es, die Initiative habe auch die Wallanlagen, die Hauptwache sowie den über die Sommermonate gesperrten Mainkai für sich gewinnen können.„Die langen Einschränkungen durch die Pandemie haben gezeigt, wie sehr auch das kulturelle Leben fehlt“, sagt Christiane Riedel, Vorstand der Crespo Foundation. Durch das Förderprogramm gebe es nicht nur neue Auftrittsmöglichkeiten, sondern sei gleichzeitig die Teilhabe am Angebot durch die Lage im Freien erleichtert. Das erstmalige Förderprogramm soll laut Riedel von den Künstlerinnen und Künstlern selbst sowie vom Kulturdezernat und Kulturamt evaluiert werden, um eine Fortführung des Programms abwägen zu können.Die Crespo Foundation ist eine gemeinnützige private Stiftung mit Sitz in Frankfurt und engagiert sich für Projekte in den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales. Die Stiftung wurde 2001 von der Psychologin und Fotografin Ulrike Crespo gegründet, um Menschen in den wesentlichen Phasen ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Ein Augenmerk des aktuellen Förderprogramms soll auf Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche liegen.Um Mittel aus dem Fördertopf „Kulturerwachen“ zu beantragen, können Kulturschaffende ihre Anträge noch bis zum 22. April beim Kulturamt einreichen. Dabei können Frankfurter Künstlerinnen und Künstler, Künstlergruppen und Kollektive aller künstlerischen Genres einen Antrag stellen. Die Förderbescheide werden Mitte Mai versendet. Alle Informationen und Förderrichtlinien gibt es online unter kultur-frankfurt.de/kulturerwachen