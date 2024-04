Private Kunst in Hessens Unternehmen entdecken

Vintage Soundsystem #8

Der andere Klang Indiens

In der Soul-Food-Cantina Pastel im Frankfurter Osthafen findet die achte Folge des „Vintage Soundsystem“ statt. Dieses Mal stellen Sigrid Pfeffer und Brandon Fernandes „The Other Sound of India“ vor.

Text: Detlef Kinsler / Foto: The Ladybirds © Farida Vakil-Lalan