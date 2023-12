Ist das Kultur oder kann das weg? – Der Jahresrückblick

Ausstellung „Klangquellen“

Frankfurter Weltkulturenmuseum bietet immersiven Sound-Walk

„Klangquellen. Everything is Music!“ im Weltkulturenmuseum in Frankfurt rückt das Hören in den Fokus und macht den Museumsbesuch mit Instrumenten und Alltagsgeräuschen zum Sound-Walk.

Text: Daniel Urban / Foto: Ausstellungsansicht „Klangquellen. Everything is Music!“ © Wolfgang Guenzel