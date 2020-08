26-Jähriger attackiert Mann mit Bierflasche

Bei einer Auseinandersetzung im Gallus wurde am Donnerstagabend ein 43-jähriger Mann schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, stellte sich jedoch noch am selben Abend der Polizei in Bad Vilbel.

Am Donnerstagabend wurde bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ein 43-jähriger Frankfurter stark verletzt. Laut Angaben der Polizei sollen die beiden gegen 17.30 Uhr vor einem Lokal in der Ludwigstraße aufeinander getroffen sein. Dort sei es zunächst zu einem Streit gekommen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei soll der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann aus Karben, den Boden einer Bierflasche abgeschlagen und mit dem scharfkantigen Flaschenrest mehrfach auf den 43-Jährigen eingestochen haben. Dieser erlitt dabei stark blutende Verletzungen im Hals- und Beckenbereich.



Der Tatverdächtige soll daraufhin über die Mainzer Landstraße geflohen und entkommen sein. Im Verlauf des Abends habe er sich jedoch bei der Polizeistation Bad Vilbel gestellt. Die Hintergründe für die Tat sind laut Polizei noch ungeklärt, die Ermittlungen laufen. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.