400 Quadratmeter Stadtwald abgebrannt

Am Dienstagabend hat es im Stadtwald nahe der S-Bahnstation Stadion gebrannt, rund 400 Quadratmeter Wald sind betroffen. Durch den Rauch musste der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt werden, die Brandursache ist noch unklar.

Am Dienstagabend hat ein Waldstück zwischen der Bahnstation Stadion und der Flughafenstraße im Stadtteil Niederrad gebrannt. Wie Feuerwehr und Polizei anschließend mitteilten, brannten dabei 400 Quadratmeter des Stadtwalds ab. Aufgrund der schnellen Ausbreitung und der Rauchentwicklung musste der Bahnverkehr zeitweise eingestellt werden.



Laut Feuerwehr ging der Notruf gegen 18.20 Uhr ein; vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf brennendes trockenes Laub und Holz im Bodenbereich. Nach etwa zwei Stunden habe man die Löscharbeiten beenden können, verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Weiter heißt es, nach Angaben des Revierförsters sei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.



Die Brandursache ist bislang noch unklar. Zeuginnen und Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 51 599 in Verbindung zu setzen, oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.