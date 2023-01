Abseits der eigenen vier Wände zocken

Auf Kaffee und Kuchen im Albatros folgt Spiel des Lebens und Mario Kart im Playce: Im ehemaligen Traditionscafé in Bockenheim eröffnet im März eine Brett- und Videospiel-Location. Dabei handelt es sich um die erste ihrer Art im Stadtgebiet.

Im März soll in den Räumlichkeiten des Bockenheimer Cafés Albatros die Brett- und Videospiel-Location „Playce“ eröffnen. Dabei handelt es sich um das erste Konzept dieser Art in der Stadt. Die beiden Inhaber Katja Eisert und Dennis Horn wollen in der Spielstätte sowohl Brettspielerinnen und -spieler, als auch Gamerinnen und Gamer ansprechen.Besuchende sollen vor Ort dann zwischen 1200 verschiedenen Gesellschaftsspielen und einer breiten Auswahl an digitalen Titeln wählen können. Darunter finden sich Spiele wie etwa „Die Siedler von Catan“, „Great Western Trail“ oder auch „Arche Nova“. „An den verschiedenen Spielkonsolen kann man sich dann mit 'Super Smash Bros.', 'Guitar Hero' oder 'Mario Party' battlen“, sagen die Betreiber. Pro halbe Stunde werde man 1,50 Euro für die Videospiele berechnen. Ansonsten soll pro Person eine einmalige Spielgebühr von sieben Euro erhoben werden, dafür könne man so lange spielen wie man möchte. Zudem soll es Spiel-Erklärerinnen und -Erklärer geben, die den Einstieg bei den komplexeren Titeln erleichtern.Ergänzt werden soll das breit aufgestellte Spielangebot von einer Auswahl an Getränken oder auch kleinen Speisen. Auch um diverse Naschereien werde man sich sorgen. „Dabei möchten wir eine gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre schaffen, in welcher sich jeder wohlfühlen soll“, sagt Betreiberin Katja Eisert. Das Café Albatros schließt bereits am 31. Januar. Bevor das Playce dann Anfang März eröffnen soll, werde man bis Ende Januar noch eine Crowdfunding-Kampagne betreiben. Laut Eisert und Horn stehen noch einige Arbeiten in der 140 Quadratmeter großen Location samt Sommergarten an. Diese Umbauarbeiten erforderten „finanzielle Wagnisse“, die die beiden erst absichern wollen, heißt es in einer Mitteilung.