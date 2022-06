Bei Videoanruf: 46-Jährige angegriffen und ausgeraubt

Beim Verlassen der S-Bahnstation „Messe“ ist eine Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter schlug sie mehrfach ins Gesicht, die 46-Jährige blieb bewusstlos zurück. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Täter mit ihr die Bahn verlassen und versucht haben, ihr das Smartphone zu entreißen. Nachdem die Frau sich zunächst wehrte, soll er sie mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass sie stürzte und mit Kopf auf dem Boden aufschlug. Der bislang unbekannte Täter konnte daraufhin samt Smartphone fliehen.



Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat etwa gegen 23.25 Uhr: Die 46-Jährige durchquerte die Unterführung an der Haltestelle, um zu einem Treppenaufgang auf der anderen Seite zu gelangen, welcher auf die Emser Brücke führt. Dabei habe sie per Videoanruf telefoniert und ihr Smartphone in der Hand gehalten. So habe sie den sich nähernden Täter sehen können, der daraufhin versucht habe, ihr das Smartphone zu entreißen. Dies gelang ihm, nachdem die Frau zu Boden stürzte. Die 46-Jährige soll noch versucht haben, den Täter zu verfolgen, laut Polizei verlor sie kurze Zeit später jedoch das Bewusstsein. Die 46-jährige Frau wurde von Passanten aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen Täter und bittet um Hinweise. Der Mann wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und rund 175 cm groß. Darüber hinaus soll er ein nordafrikanisches Erscheinungsbild, Ziegenbart und mittellange Haare, die nach hinten gekämmt und seitlich kurz sind, haben. Bekleidet gewesen sein soll er mit einem schwarzen Jogginganzug, darauf eine italienische Flagge, Adidas-Schuhen und einer Bauch-/Gürteltasche mit der Aufschrift „HACER“ über der Brust. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 069/755-51499 abgegeben werden.