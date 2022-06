Kostenloses Kita-Jahr voraussichtlich ab September

Voraussichtlich ab September soll das letzte Jahr der U3-Betreuung in Frankfurt kostenlos sein. Das teilte Bildungsdezernentin Sylvia Weber am Donnerstag im Stadtparlament mit. Laut Koalitionsvertrag sollte dies schon ab 1. August angeboten werden.

Das kostenlose Betreuungsjahr für Kinder unter drei Jahren könnte im September kommen. Das sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) am Donnerstag im Stadtparlament auf eine Anfrage der Linksfraktion. Etwa 250 Euro werden für ein Kind erhoben, das sei eine „erhebliche Summe für viele Familien“, erklärte Weber. Daher sei ihr Wegfall eine „dringend notwendige Entlastung für die Familien“.



Eine entsprechende Vorlage sei in Arbeit, noch müssten aber Fragen der Finanzierung geklärt und Abstimmungsprozesse abgeschlossen werden. „Wenn die Stadtverordnetenversammlung das vor den Sommerferien noch beschließt oder beschließen kann, dann kann ich Ihnen zusagen, dass alle Träger so aufgestellt sind, dass ab dem 1. September für alle Zweijährigen keine Entgelte mehr erhoben werden“, sagte Weber. Sobald der notwendige Beschluss der Stadtverordneten gefasst wird, würden die Familien umgehend informiert. Geplant war das entgeltfreie letzte Kita-Jahr für Kinder unter drei Jahren laut Koalitionsvertrag ursprünglich für den 1. August. Die Stadt kostet das kostenlose Betreuungsjahr 13 Millionen Euro.