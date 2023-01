Polizei sucht Zeugen und Verletzte nach Massenschlägerei

Am Mittwochabend kam es in der Kaiserstraße zu einer Massenschlägerei von rund 20 Personen. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, waren nur noch drei Beteiligte anwesend. Ein 17-Jähriger wurde mit einem Messer am Oberkörper verletzt.

Am Mittwochabend alarmierten Zeuginnen und Zeugen die Polizei, da es zu einer Massenschlägerei im Bahnhofsviertel kam. In Höhe der Kaiserstraße 79 seien dabei rund 20 Personen in einen Streit geraten, wie die Polizei nun mitteilt. Dabei sei auch ein Taschenmesser gezückt worden.



Nach Angaben der Polizei konnten die Einsatzkräfte vor Ort nur noch drei Beteiligte antreffen. Einer davon, ein 17-jähriger Teenager, habe dabei Verletzungen durch ein Messer am Oberkörper aufgewiesen. Bei den anderen beiden Personen habe es sich um einen 18- und einen 16-Jährigen gehandelt.



Ob noch weitere Beteiligte an der Schlägerei verletzt wurden, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen laufen noch. Dementsprechend werden weitere mögliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, gebeten sich mit dem vierten Polizeirevier unter der Nummer 069/75510400 in Verbindung zu setzen.