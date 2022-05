Drei Schwerverletzte nach Messerstecherei

Bei einer Auseinandersetzung zwischen 20 bis 30 Personen im Bahnhofsviertel wurden am Montagabend drei Personen schwer verletzt. Die Polizei stellte diverse Hieb- und Stichwaffen sicher und konnte zwei mutmaßliche Täter festnehmen.

Bei einer Messerstecherei im Bahnhofsviertel wurden am Montagabend drei Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei es gegen 19.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der zwischen 20 und 30 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Ereignet habe sich das Ganze in der Gutleutstraße, Höhe Hausnummer 47. Beim Antreffen der Beamten seien die meisten Tatbeteiligten bereits geflüchtet gewesen. Drei Männer – im Alter von 22, 25 und 54 Jahren – seien dabei mit schweren Stichverletzungen zurückgeblieben. Laut Polizei wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 22-Jährigen habe Lebensgefahr bestanden, jedoch sei sein Zustand inzwischen wieder stabil, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.



Neben den drei Verletzten habe die Polizei diverse Hieb- und Stichwaffen aufgefunden. Ob sich darunter auch die Tatwaffe befindet, werde aktuell noch geprüft. Darüber hinaus konnten zwischenzeitlich zwei mutmaßliche Täter im Alter von 19 und 20 Jahren festgenommen werden. Die genauen Gründe für die Auseinandersetzung seien noch unklar und Teil der fortlaufenden Emittlungen.