Ein Gespräch über das Leben am Limit

Gerd Schüler und Jan-Peter Eichhorn laden unter dem Motto „Ein Leben am Limit“ zu einem hedonistischen Dialog an der Goethe-Uni ein.

Wie sieht das Leben eines Hedonisten aus? Wie lebt es sich am Limit? Kein anderer als Gerd Schüler kann diese Fragen besser beantworten. In nur wenigen Jahren schuf Schüler ein Nachtclub-Imperium von 120 Locations. Sein bekanntester Club: das Dorian Gray am Flughafen. Dort hat er bereits Größen wie Grace Jones, Stevie Wonder, Franz Beckenbauer, Boy George oder auch Roger Moore empfangen. Nun lädt der ehemalige Clubbesitzer Studierende, Lehrende und Forschende unter zu einem Dialog an der Goethe-Universität ein.Am 11. Mai im Hörsaalzentrum 12 diskutieren auf Einladung der fwwg, der Alumnigesellschaft des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Gerd Schüler sowie Jan-Peter-Eichhorn, Alumnus, Medienunternehmer und Herausgeber des JOURNAL FRANKFURT, miteinander. Auch Jan-Peter Eichhorn kennt die Stadt wie seine Westentasche. Bereits während seines Studiums brachte er das Jugendmagazin „LIVE“, das Stadtmagazin „Auftritt“ sowie den Restaurantführer „Frankfurt geht aus“ heraus. 1990 gründete er nach der Fusion mit dem „Pflasterstrand“ das JOURNAL FRANKFURT. 2008 folgte die Gründung der „Genussakademie“.Das Podiumsgespräch beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss wird für Besuchende die Möglichkeit bestehen, sich auszutauschen. Die Veranstaltung ist kostenlos und frei zugänglich, dennoch wird um Online-Anmeldung gebeten.