Music Sneak: Rate mal, wer auftritt?

Im Club der Jahrhunderthalle in Frankfurt treten drei Acts auf, doch das Publikum erfährt erst vor Ort, wer das sein wird.

Info

Music Sneak in der Jahrhunderthalle Frankfurt, 28. September um 20 Uhr (Eintritt 19 Uhr), Vorverkauf (VVK) gestartet, Tickets im VVK für 18 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro. Weitere Informationen und Tickets sind hier erhältlich.

Sneak-Preview, oder besser: Sneak-Prelisten – so könnte man das Konzept der „Music Sneak energized by Süwag“ wohl nennen. Am kommenden Samstag (28. September) treten drei Künstlerinnen und/oder Künstler in der Jahrhunderthalle auf und das Publikum erfährt erst beim Auftritt, wer das sein wird.Die Veranstalter versprechen „einzigartige Musik, Wow-Momente und Gänsehaut pur“. Unter den drei Acts können sowohl Newcomer als auch etablierte Musikerinnen und Musiker sein. Gehostet und moderiert wird der Abend von dem Wortkünstler und Slampoeten Finn Holitzka. Die Süwag Energie AG zeichnet als Förderer verantwortlich.