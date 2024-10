Mit Blick auf die Demokratie: B3 Festival

Demokratie am Wendepunkt: Das Bewegtbild-Festival in Frankfurt widmet sich einem hochaktuellen Thema – unserer bedrohten Staatsform. Eine Vielzahl von Gästen ist dabei, unter anderem Regisseurin Margarethe von Trotta.

Ergänzend zur Buchmesse zeigt das B3 Festival unter anderem Filme aus dem Gastland Italien

Info

B3 Festival, 13. bis 20. Oktober, verschiedene Veranstaltungsorte. Ausführliche Informationen zum Programm erhalten Sie hier.



Die Demokratie ist unter Druck. Der Populismus ist tief in die Gesellschaft eingedrungen. Desinformation und Meinungsmanipulation sind mithilfe von Social Media und KI leicht geworden. Aber die digitalen Medien und bewegten Bilder sind nicht per se zu verdammen, denn sie ermöglichen Teilhabe und Zugang zu Informationen in einer demokratischen Gesellschaft.Die B3 Biennale legt dieses Jahr den Fokus auf das Thema Demokratie und ihre Erhaltung. „Nur durch ein gemeinsames Bemühen kann die Demokratie in dieser Ära des Umbruchs und der Unsicherheit nicht nur überleben, sondern gestärkt aus ihr hervorgehen“, so die Initiatoren des Festivals. Wie schwierig das sein kann und wie man dies bewerkstelligen könnte, soll mit nationalen und internationalen Gästen, unter anderem am Beispiel ihrer präsentierten Arbeiten, diskutiert werden. Den B3-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhält die Regisseurin Margarethe von Trotta, die außerdem in einer Masterclass Einblicke in ihr filmisches Schaffen geben wird.Passend zum Gastland Italien der diesjährigen Buchmesse ehrt das Festival posthum Paolo und Vittorio Taviani und zeigt deren Filme „Padre Padrone“, „Cesare Deve Morire“ und „San Michele Avea Un Gallo“. Weitere Filme aus und über Italien sind ebenso vertreten.Ein anderer Schwerpunkt auf dem B3 Festival ist die Virtuelle Realität und die Künstliche Intelligenz. Das Forum bewegtes Bild zeigt ein Programm mit etwa 40 internationalen Werken. Mit dabei sind Arbeiten der in Berlin ansässigen israelischen Künstlerin Alona Rodeh, die sich das Urbane bei Nacht als Objekt wählt, um tief in die Abgründe unserer Gesellschaft zu blicken.