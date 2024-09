Open Books: Literarisches Festival mit internationalem Flair

Open Books bringt zahlreiche Autorinnen und Autoren nach Frankfurt. Mit einem Fokus auf internationaler Literatur und neuen Formaten verspricht das Lesefest vielfältige Highlights mit freiem Eintritt.

Literarische Vielfalt und internationale Gäste bei Open Books in Frankfurt

Moderation und besondere Programmpunkte bei Open Books

Pünktlich zur Buchmesse veranstaltet die Stadt im Oktober das Lesefest Open Books. An fünf Tagen wird ein vielfältiges Programm aus insgesamt 90 Veranstaltungen rund um den Römer stattfinden, mit Ausnahme der bereits ausverkauften Auftaktveranstaltung in der Deutschen Nationalbibliothek. Dazu sind über 160 Autorinnen und Autoren eingeladen, die ihre Neuerscheinungen aus den Sparten Belletristik, Sachbuch, Lyrik, Graphic Novel und Kinderbuch präsentieren. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.Die enge Verbindung zwischen der Internationalen Buchmesse und der Stadt Frankfurt werde durch die Open Books-Veranstaltung bekräftigt und sei darüber hinaus ein Bekenntnis zu Frankfurt als Kultur- und Literaturstadt, meint auch Ina Hartwig (SPD), die Kultur- und Wissenschaftsdezernentin. Sie führt aus: „Wir sind stolz und glücklich über das starke Interesse der Verlage, hier ihre Autorinnen und Autoren vorstellen zu können, und freuen uns auf ein breites Themenspektrum, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.“Zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind zu Open Books eingeladen. Besucherinnen und Besucher können sich etwa auf den Besuch von Olga Grjasnowa, Eva Illouz, Clemens Meyer, Jan Weiler, Jessica Lind oder Hengameh Yaghoobifarah freuen. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf der Sparte „Internationale Literatur“ und dem Buchmessen-Gastland Italien. Marco Balzano und Melania G. Mazzucco werden unter anderem aus ihren Büchern vorlesen.Offiziell beginnt das Programm am 15. Oktober in Kooperation mit dem Blauen Sofa in der Deutschen Nationalbibliothek. Zu Gast sind Anna Katharina Hahn, Harald Meller, Kai Michel, Christoph Peters und auch die Trägerin oder der Träger des Deutschen Buchpreises. Weitere Veranstaltungsorte für Open Books sind unter anderem die Römerhallen, die Volksbühne im Großen Hirschgraben, der Frankfurter Kunstverein, die Evangelische Akademie Frankfurt, aber auch das Haus am Dom und das Historische Museum Frankfurt.Auch Sonja Vanderath, die Leiterin von Open Books, freut sich auf die diesjährigen Veranstaltungen. Neue Formate wird es dieses Jahr ebenfalls geben. Sie erklärt: „Unser Anspruch ist es, jedes Jahr etwas Neues zu entwickeln. 2023 waren das die Debüts im Römer, die vom Publikum sofort angenommen wurden. In diesem Jahr wird es erstmals eine OPEN STAGE für Frankfurter Autorinnen und Autoren geben, die ihre neuen Texte vorstellen. Auch hier setzen wir auf großes Interesse.“Am Mittwoch, den 16. Oktober, wird etwa die Veranstaltung „Literatur im Römer“ mit neuem Moderationsteam stattfinden. In diesem Jahr werden Judith von Sternburg von der FR und Andreas Platthaus von der FAZ durch den Abend führen. Am darauffolgenden Tag werden Cécile Schortmann von 3sat und Jan Drees vom Deutschlandfunk moderieren.Auch für die Jüngeren ist mit Open Books Kids gesorgt. Axel Scheffler und Ursula Poznanski regen in sechs Lesungen zu Spaß und Lust am Weiterlesen an. Dazu kommen zahlreiche Kooperationsveranstaltungen, darunter eine Lesung der Nominierten des Schweizer Buchpreises und eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Frankfurter Kunstverein und dem italienischen Generalkonsulat.Ein Highlight für Frankfurterinnen und Frankfurter wird sicherlich die Vorstellung des Fußballbuchs „Stimmen der Eintracht “ vom Bertelsmann Verlag und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sein. Bei allen Veranstaltungen wird es vor Ort einen Büchertisch geben, an dem die vorgestellten Bücher käuflich erworben werden können.