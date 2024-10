„Die beste Nacht des Monats“ im Fortuna Irgendwo

Das Fortuna Irgendwo an der Hanauer Landstraße in Frankfurt ist Wohlfühl-Ort und Safe Space für die queere Community. Am 4. Oktober feiert der Club mit Ballroom Code Queer seinen zweiten Geburtstag.

Wenn das Fortuna Irgendwo an der Hanauer eine Bühne für alle wird

Info

Ballroom – Code Queer, Queer, Ffm: Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstraße 192, 4. Oktober 22 Uhr. Weitere Infos zum Event gibt's hier.

Es ist ein Match! Das können wir nach zwei Jahren Feiern eindeutig sagen. Das Fortuna Irgendwo – von vielen kompetenten Menschen als schönster Club Frankfurts bezeichnet – und die queere Szene zelebrieren regelmäßig ihre gemeinsame Zuneigung. Ballroom Code Queer heißt die Reihe und Papa des Ganzen ist der umtriebige Mark Hartmann (Foto).Seine Energie und sein Gespür für die Nacht halten die Szene zusammen. Er verkündet jetzt: „Unser Antrieb war (und ist) eine Party für die LGBTQIA+ Community zu erschaffen, in der fern von den üblichen Abgrenzungen innerhalb der Szene gemeinsam die beste Nacht des Monats verbracht wird.“ Im Jahr 2022 ging es los als „discoid-elektronische, aber dennoch musikalisch offene Szene-Party“ und das Momentum, das in der Post-Covid-Zeit einfach vorhanden war, hat Mark und sein Team als Rückenwind genutzt, und segelt fortan von Event zu Event.Er selbst legt ja immer auch als DJ auf, holt sich aber immer wieder schillernde und kreative Gäste mit ins Boot. So wird diesmal die Berliner Drag-Artist-Djane Fixie Fate am Start sein. Melodic-Techno, House und Pop, so nennt Fixie Fate ihre Vorlieben am DJ-Pult. Aber die Bühne und der Ballroom im Fortuna sind ja relativ groß, deshalb kommt auch noch Show-Support von Christy Moon & Carla Diox hinzu. Und special guest The Only Naomy (Drag Race Germany / Köln) hat auch noch ein paar neue Moves eingeübt.In seiner gewohnt vereinigenden Art betont Mark Hartmann aber im Partyaufruf: „Die Bühne gehört Euch allen, den Birthday-Glitter gibt es von uns gratis dazu!“ Er ruft alle „Queers, Friends, Drags, Queens, Fashion Victims und open minded Party-People“ auf, mit ihm und der Community die Geburtstagsausgabe von Ballroom Code Queer groß zu feiern.