RMV spendiert Freifahrten und Gutschriften

Im April und Mai können Fahrgäste der Regionalbahnlinie 15 diese kostenlos nutzen oder ihr Geld zurückbekommen. Damit will sich der RMV für die Ausfälle im vergangenen Jahr entschuldigen.

Wer ist berechtigt, eine Gutschrift zu erhalten?



Kunden mit Deutschland-Ticket (auch Hessenpass mobil), Jahreskarte, 9-Uhr-Jahreskarte, Seniorenticket Hessen, Seniorenticket Hessen Komfort, Schülerticket Hessen*, JobTicket, LandesTicket Hessen oder SemesterTicket, die in den PLZ-Regionen 35647, 61279, 61250, 61267, 61273, 61381, 61348, 61350, 61352 ihren Wohnort, Arbeitsort, Universitätsstandort, Hochschulort oder Schulort/Ausbildungsort haben.



*Ausgenommen sind Schülertickets, die von der Schule/ dem Schulträger übernommen werden.

So erfolgt die Auszahlung für Jahreskarten und Abonnements

Öffnungszeiten

Bahnhof Usingen: Mo-Fr 13-18 Uhr

Bahnhof Bad Homburg: Mo-Fr 13-18 Uhr und Sa 10-15 Uhr

Weitere Infos gibt es hier.

Taunusnetz: Keine Aktion für die Linien 11, 12 und 16

„Die Taunusbahn ist endlich wieder verlässlicher unterwegs“, sagt RMV-Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Krebs. Die Wasserstoffzüge seien zwar nicht gut gestartet , aber jetzt gelte es nach vorne zu schauen und ihnen eine Chance zu geben: Gelegenheit und Anreiz dazu haben insbesondere die Fahrgäste der Regionalbahnlinie 15 (RB15), die zwischen Brandoberndorf, Bad Homburg und dem Frankfurter Hauptbahnhof verkehrt. In den kommenden zwei Monaten können sie die Linie entweder kostenlos nutzen oder sich für den Zeitraum gegebenenfalls ihr Geld zurückerstatten lassen.Das Angebot des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) gilt vom 1. April bis zum 31. Mai auf allen Fahrten der RB15 in der 2. Klasse. Es muss kein Fahrschein gelöst werden. Inhaberinnen und Inhaber von Jahreskarten oder Abonnements, die in diesem Zeitraum gültig sind, haben die Möglichkeit, sich den Betrag für umgerechnet je ein Deutschland-Ticket pro Aktionsmonat – also insgesamt 98 Euro – auszahlen zu lassen.Unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises können die Berechtigten sich einen Coupon an den Bahnhöfen in Usingen oder Bad Homburg abholen. Per QR-Code oder URL gelangen sie dann zu einem Online-Portal, wo sie ihren Antrag für eine Gutschrift bis spätestens zum 9. Juni 2024 gestellt haben müssen. Die Auszahlung per Überweisung soll ebenfalls noch im Juni erfolgen. Achtung: Die Coupons müssen persönlich abgeholt werden und werden nur im entsprechenden Aktionsmonat ausgegeben.Ziel der Aktion ist es, dass Menschen entlang der Linie 15 die Taunusbahn „kennen und schätzen“ lernen können. Außerdem will sich der RMV bei jenen Fahrgästen bedanken, die ihr „auch in der schwierigen Anfangsphase im Betrieb der neuen Wasserstoffzüge die Treue gehalten haben“. Der französische Zughersteller Alstom hatte im vergangenen Jahr erhebliche Schwierigkeiten bei der Auslieferung seiner Züge, hinzu kamen technische Probleme. Mittlerweile sind alle 27 Wasserstoffzüge laut Verkehrsverbund im Einsatz und mit einer durchschnittlichen Zuverlässigkeit von 90 Prozent unterwegs. Angestrebt werde jedoch der RMV-interne Standard von 95 Prozent, sagt Geschäftsführer Knut Ringat und sieht Alstom in der Verantwortung.Für die Regionalbahnlinien 11 (Bad Soden – Frankfurt-Höchst), 12 (Königstein – Frankfurt) und 16 (Friedberg – Friedrichsdorf), die ebenfalls bereits von Wasserstoffzügen befahren werden oder dies in Zukunft sollen, ist keine Aktion geplant. Die RB11 hat ihren Verkehr unterdessen aufgrund von Bauarbeiten an der Regionaltangente West seit dem 29. März bis auf Weiteres komplett eingestellt.