U- und S-Bahnen: Tunnelsperrungen legen Frankfurt im Sommer lahm

Mehrere Vollsperrungen werden Frankfurts Nahverkehr im Sommer lahmlegen. Die Verkehrsgesellschaften bieten für U4/5 und S-Bahnen Alternativen an.

Die Straßenbahn-Sonderlinie 10 soll U4 ersetzen

Frankfurter werden länger als sonst unterwegs sein und häufiger umsteigen müssen

Frankfurt steht im Sommer still. Vom 22. Juli bis zum 3. September modernisieren die Deutsche Bahn (DB) und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) die Tunnelstrecken . Bis dahin sind die S-Bahn-Trasse zwischen Frankfurt-Louisa und Ostendstraße sowie die U-Bahn-Strecke zwischen Seckbacher Landstraße und Bockenheimer Warte voll gesperrt. Die Linien S3, S4, S5, und S6 sowie die U5 fahren somit nur abschnittweise. Die U-Bahnlinie U4 entfällt komplett. Ein Ersatzkonzept, das DB und VGF gemeinsam konzipiert haben, soll die Menschen trotzdem von A nach B befördern.Die Fahrtausfälle sollen um Bus und Bahn erweitert werden. So wird die vorübergehend verkehrende Straßenbahn-Sonderlinie 10 weitgehend parallel zur Strecke U4 fahren. In der Innenstadt werden weitere S-Bahnen und U-Bahnen als Alternative bereitstehen. Zudem wird auf einer Teilstrecke der U5 ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Als Alternative zur gesperrten S-Bahnstrecke stehen die Regionalbahnen zum Hauptbahnhof zur Verfügung sowie die Straßenbahnen ab Louisa und die U-Bahnen zwischen Südbahnhof und Innenstadt.Darüber hinaus bietet die DB an einigen Standorten Interessierten die Möglichkeit, den Bikesharing-Dienst Call-a-bike für 30 Minuten kostenlos zu nutzen. Das Angebot kann beliebig oft pro Radentleihe in Anspruch genommen werden während der Bauarbeiten.„Ich weiß, was das für unsere Fahrgäste bedeutet und bitte alle Reisenden gerade jetzt im Sommer um Verständnis, wenn sie durch die Sperrung der Tunnelstrecken in Frankfurt länger als sonst unterwegs sind oder häufiger umsteigen müssen. Die Bauarbeiten sind aber essenziell, damit die S- und U-Bahnen sicher und verlässlich unterwegs sind“, sagt Knut Ringat, RMV-Geschäftsführer.Hinweisschilder, Aushänge, Plakate und Informationen auf den Webseiten der DB und der VGF. Auch über das Servicetelefon mit der Nummer 069/24248024 kann rund um die Uhr eine Auskunft eingeholt werden.