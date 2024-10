Einzelhändler in Frankfurt leiden unter Umbau

Der Umbau der Kreuzung Textorstraße/Darmstädter Landstraße in Frankfurt soll im Mai 2025 abgeschlossen sein. Die dort ansässigen Einzelhändler leiden derzeit unter Umsatzeinbußen.

Kreuzung Textorstraße/Darmstädter Landstraße: Tägliche Auseinandersetzungen zwischen Verkehrsteilnehmern

Masoud Ghaffari ist in Sorge. Der Inhaber des Blumenlokals auf der Darmstädter Landstraße ist unmittelbar betroffen. Zurzeit baut die Stadt den Bereich zwischen Textorstraße, Darmstädter Landstraße, Dreieichstraße und Heisterstraße barrierefrei aus. Vor Ghaffaris Geschäft sind rot-weiße Absperrungen errichtet. Nur ein schmaler Durchgang ermöglicht die Überquerung der Darmstädter Landstraße im Herzen von Sachsenhausen. Es ist eine wichtige Kreuzung, denn hier verkehren drei Straßenbahnlinien und zwei Buslinien. Rund 28 000 Fahrzeuge passieren den Bereich täglich. Hinzu kommen Radfahrer und Fußgänger. In unmittelbarer Nähe liegt die S-Bahn-Station Lokalbahnhof.Anfang April haben die Arbeiten begonnen, seitdem habe sich sein Umsatz halbiert, sagt Ghaffari. Mit ein Grund sei der Wegfall von einer Reihe von Parkplätzen, die es bisher vor seinem Blumengeschäft gab. Zudem könne er die Pflanzen nicht mehr vor seinem Geschäft abladen. Eine Entschädigung sei nicht vorgesehen, sagt er. So wie Ghaffari geht es vielen Einzelhändlern. Nicht alle wollen ihren Namen nennen.Fakt ist: Auf der Kreuzung lagen in den vergangenen Monaten die Nerven blank. Es gab tägliche Auseinandersetzungen zwischen Radfahren, Fußgängern und Autofahrern, die sich nun noch stärker in die Quere kommen als sonst. Sieben Monate vor der geplanten Fertigstellung sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, sagt Volker Hartmann. Er arbeitet für das Darmstädter Ingenieurbüro Durth Roos, das auf seiner Website „innovative Verkehrslösungen“ anbietet. Im Mai 2025 wird alles chic sein, verspricht er. Auf die Nöte der Anlieger entgegnet er: „Sie bekommen dafür eine schöne Straße.“Umsatzeinbußen aufgrund einer solchen Baustelle müssten laut einem Urteil des BGH hingenommen werden, sagt Hartmann. Entschädigungen gebe es vonseiten der Stadt bei einer solchen Baumaßnahme generell nicht. Ein schwacher Trost für die Einzelhändler, wo mancher immer noch mit den Nachwehen der Pandemie zu kämpfen hat. Leichte Entspannung ist Anfang November in Sicht. Dann soll die Textorstraße wieder freigegeben werden. Für Masoud Ghaffari und alle anderen Einzelhändler auf der Darmstädter Landstraße wird die Baustelle allerdings noch erhalten bleiben.