Die Goethe-Uni bekommt Stiftungsprofessur für Experimentalphysik

Als sich Gisela Eckhardt 1947 an der Uni einschreibt, war sie die einzige weibliche Physikstudentin. Sie fühlte sich unerwünscht und ausgebremst. Trotzdem hat die gebürtige Frankfurterin der Uni rund zehn Millionen Euro vermacht.