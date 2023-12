Frankfurter Bäder öffnen Traglufthalle im Riedbad

Die Frankfurter Bäder eröffnen die Traglufthalle im Riedbad Bergen-Enkheim. Damit stehen neben dem Hallenbad noch mehr Wasserflächen für den Winter zur Verfügung.

Vorweihnachtliche Überraschung für die kleinen Badegäste im Riedbad

Info

Öffnungszeiten Riedbad: Mo 6.30–20 Uhr, Mi–Fr 8–17 Uhr, So 8–18 Uhr, Di + Sa geschlossen; aktuelle Infos und Preise siehe Website der Bäderbetriebe.

Wasserratten und Badefreunde können sich freuen: Die Frankfurter Bäder enthüllen am 1. Dezember die Interims-Traglufthalle im Riedbad in Bergen-Enkheim. Damit steht allen, die schwimmen, trainieren oder nur plantschen wollen, abseits des Hallenbades am gleichen Standort mit dem nun überdachten Freibad mehr Wasserfläche zur Verfügung.Das überspannte 50-Meter-Sportbecken soll an vier Tagen in der Woche geöffnet haben. „Für alle Frankfurterinnen und Frankfurter, Schulkinder, Sportlerinnen und Sportler wurde diese Lösung kurzfristig und flexibel umgesetzt“, heißt es von den Verantwortlichen. Aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung hat die Traglufthalle jedoch am Montag, den 4. Dezember, nur von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet.Die Traglufthalle in Bergen-Enkheim ist damit die zweite ihrer Art in Frankfurt, die dieses Jahr eröffnet wird. Das Freibad Hausen verwandelte sich pünktlich zum Beginn der Herbstferien am 23. Oktober ins Quasi-Hallenbad. Durch die Traglufthalle wird insbesondere etwas für die öffentliche Daseinsvorsorge getan, weil Schulen und Vereine auf entsprechende Angebote in den Wintermonaten teils angewiesen sind.Der Winter im Riedbad lockt aber mit noch mehr Überraschungen: Am 3. Dezember kommt der Nikolaus nach Bergen-Enkheim. Jeweils um 9.30, 10.20 und 11.10 Uhr sowie um 12, 13.45 und 14.45 Uhr können die Kleinen den Nikolaus treffen und erhalten eine Süßigkeit.