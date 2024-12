„Shop Shop Pop-up Shop“ ist zurück in der Freitagsküche

Nach einem Jahr Pause bietet der „Shop Shop Pop-up Shop“ am 8. und 21. Dezember Frankfurter Kunstschaffenden wieder die Möglichkeit, ihre Produkte zu verkaufen. Für Stärkung sorgt das Team der Freitagsküche.

„Shop Shop Pop-up Shop“: Batik, handgefertigte Kleidungsstücke und vieles mehr

Info

Shop Shop Pop-up Shop, Freitagsküche, Gallus, Mainzer Landstraße 105, 8. und 21. Dezember, 15-19.30 Uhr

Aller guten Dinge sind vier, zumindest für den „Shop Shop Pop-up Shop“ . Der Markt, der am 8. und 21. Dezember stattfindet, wurde vom Team der Freitagsküche um Thomas Friemel ins Leben gerufen. In den Räumlichkeiten des Restaurants in der Mainzer Landstraße kommen viele regionale Künstlerinnen und Künstler zusammen und stellen ihre Produkte aus.„Die Idee hinter dem Shop Shop Pop-up Shop war es, ihnen vor Weihnachten eine Plattform zu geben, um ihre Produkte auszustellen und zu verkaufen“, sagt Friemel. Vor allem soll das für Künstlerinnen und Künstler eine Möglichkeit bieten, auch ihre „Side Projects“ anzubieten, also Projekt, die sie neben ihrer eigentlichen künstlerischen Tätigkeit machen. Für Lena Grewenig ist das neben ihrer Arbeit als Malerin zum Beispiel Schmuck.Mit dabei beim „Shop Shop Pop-up Shop“ ist natürlich die Freitagsküche, zum einen versorgt das Team die Kundinnen und Kunden kulinarisch, zum anderen wird selbst getöpferte Keramik verkauft. Weitere Kunstschaffende vor Ort sind Tina Kohlmann, die eigentlich Skulpturen anfertigt und mit ihrem Label „Kohlada Couture“ Batik-Shirts, -Hosen und Hoodies verkauft, sowie Ina Rettkowski mit handgefertigten Kleidungsstücken, Andreas Diefenbach und viele mehr.Damit auch die Eltern in Ruhe shoppen gehen können, gibt es für die Kleinen ein Kinderkino. Zur Stärkung vom Shoppen serviert die Freitagsküche (Veggie-)Hotdogs und Glühwein.