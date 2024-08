Tatort Altes Polizeipräsidium

Ein Kombi-Event (Führung plus Film) im Alten Polizeipräsidium in Frankfurt lässt Besucher in die Geschichte und Kriminalfälle rund um das verlassene Gebäude eintauchen.

Altes Polizeipräsidium in Frankfurt: Ein mystischer Ort zum Gruseln

Tatort „Leerstand“ – im Alten Polizeipräsidium Frankfurt

Dauer: 1 Std. Führung plus ca. 1,5 Stunden Film

Treffpunkt: Altes Polizeipräsidium, Ludwigstraße 18, 60327 Frankfurt am Main

Mindestalter: 16 Jahre

Eintritt: 26 Euro

Rollstuhl- und/oder Kinderwagengerecht: ja

Am Mittwoch, 21. August, kann erneut ein Frankfurter Lost Place erkundet werden. Als Kombi-Event bietet es eine Führung durch das Alte Polizeipräsidium mit anschließender Vorstellung des dort gedrehten Tatort „Leerstand“ aus dem Jahre 2005. In der einstündigen Führung tauchen die Besucher zusammen mit Experten in die Geschichte des Gebäudes ein, erfahren von Frankfurter Kriminalfällen sowie von der Architektur des Gebäudes: ein echtes Lost Place-Erlebnis.2002 bezog die Frankfurter Polizei ihr neues Präsidium und bis 2010 wurde das alte noch für Partys, Ausstellungen und Projekte genutzt. Seit dem steht es leer und ist im Verfall begriffen. Auch elektrischen Strom gibt es keinen mehr. Mit Taschenlampen erkunden Besucher diesen besonderen Ort, der bei vielen Besuchern Gänsehaut auslösen dürfte. Nach all den Jahren hat sich auch die Natur ihren Teil des Gebäudes zurückerobert; dazu gibt es Spuren von Randale und Verwüstung.Führungen finden jeweils vor und nach der Filmvorstellung statt und müssen vorher gebucht werden. Getränke und kleine Snacks können vor Ort gekauft werden. Das Event findet bei schlechtem Wetter nicht statt. Der Ticketpreis wird in diesem Fall erstattet.Der Tatort „Leerstand“, der 2005 größtenteils im alten Polizeipräsidium gedreht wurde und eine Produktion des HR ist, kann ab 21 Uhr im Hof angesehen werden. Die Vorführung dauert etwa 1,5 Stunden und ist ab 16 Jahren. Ein Leichenfund im Alten Polizeipräsidium Frankfurt ruft das Ermittlerduo Dellwo und Sänger auf den Plan. Werden zwei ihrer Kollegen von den Obdachlosen dort als Geiseln gehalten? Zusätzlich kommt auch noch ein weiterer Fall von Kindesentführung und einem erzwungenen Geständnis ins Spiel. Der kuriose Tatort erinnert dabei an eine tragische Entführungsgeschichte, die sich 2002 in Frankfurt abgespielt hat.