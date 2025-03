Akrobaten der Lüfte: Falkner-Vorführung in Darmstadt

Bei einer Falkner-Vorführung im Darmstädter Jagdschloss Kranichstein können Eulen und Greifvögel hautnah erlebt werden. Der JOURNAL FRANKFURT-Tipp im März für kleine und große Tierfreunde.

Einstündigen Falkner-Vorführung mit Walter Reinhart

Mit etwas Glück darf man die Wildtiere streicheln

Info

Akrobaten der Lüfte – Eulen und Greifvögel hautnah erleben: Falkner-Vorführung, Darmstadt: Museum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Str. 261, 9.3., 14.30 Uhr, Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro

Gewöhnlich sieht man sie nur hoch oben im Himmel ihre Kreise ziehen. Nur selten hat man das Glück, die atemberaubenden Wildtiere aus nächster Nähe zu beobachten. Doch allein aus der Ferne beeindrucken Greifvögel und Eulen durch ihre erhabene Bedrohlichkeit. Im Jagdschloss Kranichstein bietet sich kleinen Tierfreunden nun eine ganz besondere Gelegenheit: Sie können die Herrscher der Lüfte hautnah erleben.In einer einstündigen Falkner-Vorführung führt Walter Reinhart, Falkner der bekannten Ronneburg, das junge Publikum in die spannende Welt der faszinierenden Tiere ein. Mit viel Wissen und Leidenschaft erzählt er von ihrer außergewöhnlichen Lebensweise. Die historischen Gemäuer des fürstlichen Schlosses und der idyllische Park passen perfekt zur majestätischen Eleganz der Flugkünstler, deren Krallen, Schnäbel und Scharfsinnigkeit sie perfekt für die Jagd rüsten. Diese fand ebenfalls, wie der Name schon verrät, auf den Ländereien des Jagdschlosses Kranichstein statt, wo später Großherzog Ludwig X. seine Sommer verbrachte.Unter der fachkundigen Anleitung des erfahrenen Falkners können die Kinder die gefiederten Geschöpfe nicht nur bei ihren Flugrunden aus nächster Nähe bestaunen, sondern haben – mit etwas Glück – auch die Chance, sie vorsichtig zu streicheln oder gar auf die Hand zu nehmen. Zum Glück ganz ohne Jagdkontext. Doch das hängt ganz von der Bereitschaft der Wildtiere ab, schließlich ist ihre Stimmung tages- und wetterabhängig. Daher lässt sich im Vorfeld auch nicht sagen, wie das Programm im Detail ablaufen wird. Denn Wildtiere sind nun mal unberechenbar. Vielleicht ist es genau diese Unberechenbarkeit, die sie so spannend macht.