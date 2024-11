Istahil Hassan hatte immer das Ziel vor Augen

Istahil Hassan ist 2016 im Alter von 16 Jahren aus Somalia nach Frankfurt geflohen. 2024 hat sie ihre Prüfungen zur Verkäuferin bestanden. Nun qualifiziert sie sich weiter zur Einzelhandelskauffrau.

Istahil Hassan: Ich war sehr nervös. Es ist aber ein schönes Gefühl, wenn man bestanden hat. Die ganze Mühe hat sich gelohnt!Mir wurde vom Verein zur beruflichen Förderung von Frauen (VbFF) erzählt. Dort hat eine Sozialarbeiterin mit mir über meine Wünsche und Fähigkeiten gesprochen. Ich mag Mathematik und mit Menschen in Kontakt sein. Im dort angebotenen Kurs „Ankommen, Weiterkommen“ wurde ich im Fach Deutsch, dem Umgang mit dem Computer und Mathe unterrichtet. Ein wichtiges Fach war Berufsvorbereitung und Orientierung. Zuletzt wurde ich auf das Einzelhandelsgeschäft SchubLaden von der gemeinnützigen Faprik gGmbH aufmerksam gemacht, und ich habe mich dort beworben.Ja. Ich fühle mich angekommen. Am Anfang hatte ich Probleme mit der Kultur, der Sprache und dem Umgang mit den unbekannten Menschen. Ich konnte mich nicht verständigen und habe mich auf die deutsche Sprache konzentriert. Das war mein größter Wunsch: Diese Sprache zu lernen, um die Leute zu verstehen.Die Faprik gGmbH fördert Ausbildungsprojekte für junge Frauen zwischen 16 und 27 Jahren. Im Bereich Einzelhandel und in der Gastronomie. Im Einzelhandel kann man direkt im SchubLaden eine Ausbildung zur Verkäuferin machen.Da ich Mutter von einem kleinen Sohn bin, konnte ich die Ausbildung nicht in Vollzeit machen. Mein Sohn braucht meine Unterstützung, weil mein Mann einer Vollzeitbeschäftigung mit Nachtschichten in einem Sicherheitsunternehmen nachgeht. Im SchubLaden werden Frauen aufgenommen, die wegen zum Beispiel fehlender Sprachkompetenzen Schwierigkeiten damit haben, einen Ausbildungsplatz zu finden.Das Sortiment bestellt die Chefin. Ich kann aber sagen, was sich gut verkauft hat, und das wird nachbestellt. Wenn wir neue Waren bekommen, darf ich sie platzieren, wohin ich möchte. Sie korrigiert mich, wenn ihr meine Anordnung nicht passt.Ich gestalte gerne den Verkaufsraum. Meistens wollen die Kunden etwas über die Qualität und den Preis des Produktes erfahren. Wir haben Produkte aus recyceltem Material, und die Kunden möchten wissen, woran man das erkennt.Zum Beispiel am Blauen Engel! Wir haben viele ältere Kundinnen. Für sie scheint die Frage wichtiger zu sein als für jüngere.In meinem Heimatland wollte ich Ärztin werden. Hier in Deutschland habe ich gemerkt, dass das nicht einfach ist. Man braucht ein Studium. Mein B1-Abschluss und der Hauptschulabschluss haben für die Ausbildung zur Verkäuferin ausgereicht.(Lacht). Warum denken Sie das? Nein. Ich möchte einfach gerne schön aussehen; alles soll auch farblich passen.Ich achte auf Mode , weil ich mich mit meinem Stil wohlfühlen möchte. Kopftuch und Kapuzenshirt habe ich mir selbst ausgesucht. Ich finde, es passt gut zusammen, weil ich das Kapuzenshirt im Winter über das Kopftuch packen kann. Es ist eine praktische Kombination und schützt gegen Kälte.Ich kannte immer schon mein Ziel und darauf konzentriere ich mich. Ich weiß, dass ich die abgeschlossene Ausbildung erreichen kann, wenn ich es will. Ich habe diesen langen Weg bis nach Deutschland geschafft und wenn es mir schlecht geht, erinnere ich mich an diese Tatsache. Gegen traurige Gefühle hilft es mir, mich zu schminken, allein auszugehen oder eine Massage zu nehmen. Ich mache etwas nur für mich.Ich wusste nicht, was das für ein Land ist. In Deutschland kannst du viele Dinge erreichen, wenn du möchtest, auch als Mutter. Hier gibt es Kindergärten, Praktikumsangebote und Teilzeitausbildungen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss aber die passende Möglichkeit finden, um seinen Weg zu gehen. Wenn du nur zuhause sitzt, passiert natürlich nichts.Es ist ärgerlich, wenn der ICE (oft) nicht fährt. Aber es gibt einen Grund dafür, deswegen akzeptiere ich das. Ich mag es nicht, dass einige Leute zwischen Migrantinnen und Deutschen unterscheiden. Zum Beispiel habe ich nur mithilfe meiner deutschen Nachbarin einen Kinderkrippenplatz gefunden. Das passiert auch bei der Bewerbung, wenn sie mein Bewerbungsfoto sehen. Ich wünsche mir, dass jeder die gleichen Chancen hat!Ich würde die Menschenrechte weiter stärken. Im Grundgesetz heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Am Frankfurter Hauptbahnhof liegen so viele Obdachlose auf der Straße. Es werden immer mehr! Ich fühle ein starkes Mitleid mit ihnen.