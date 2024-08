Eigentlich ist Leonid Sladkevich Modedesigner. Gemeinsam mit Matthias Gruner betreibt er in Sachsenhausen einen Fashion-Concept-Store. Nun ist sein erstes Buch erschienen und war direkt ausverkauft.

„Bei der Mode sage ich immer, meine Lieblingskollektion ist die nächste“

Info

11 Liebesgeschichten mit Musikbegleitung, 15 €, Leonid Matthias, Sachsenhausen, Walter-Kolb-Straße 5-7/Eingang Schulstraße, Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, leonidmatthias.com, Instagram: leonidmatthias



„Wir verkaufen keine Mode, wir verkaufen Geschichten“, sagt Leonid Sladkevich. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Matthias Gruner macht er unter dem Namen „leonid matthias“ bereits seit 2008 Mode. In Sachsenhausen betreibt das Duo einen gleichnamigen Fashion-Concept-Store. Dort gibt es neben Bekleidung und Accessoires neuerdings auch noch etwas anderes zu kaufen: „11 Liebesgeschichten mit Musikbegleitung“ – Leonids Debütbuch, dessen erste Auflage innerhalb von zwölf Tagen ausverkauft war.Einmal im Jahr schreibt Leonid seit geraumer Zeit ein Weihnachtsgedicht für die Kundinnen und Kunden, darüber hinaus hatte er nie Ambitionen, selbst ein Buch herauszugeben. „Es gibt große Schriftsteller wie Heine und Dostojewski, ich muss das nicht mehr machen“, dachte er. Doch als er auf einem Musikfestival in Tschechien war und ein Stück von Haydn hörte, den er bis dato immer langweilig fand, ergriff ihn plötzlich die Inspiration und ließ ihn nicht wieder los: Nachdem die erste Geschichte einige Wochen in seinem Kopf gelebt hatte, schrieb er sie schließlich nieder und dann die zweite und so fort …Zehn Stück an der Zahl sind es auf diese Art und Weise geworden, ergänzt um eine weitere Geschichte, die Leonid bereits vor Jahren auf Social Media veröffentlicht hatte. Allesamt haben sie einen Bezug zu jeweils einem Stück klassischer Musik, das per QR-Code im Buch abzurufen ist. Dabei war ihm vor allem die Qualität der Aufnahme wichtig, verrät Leonid. Lektoriert wurde das Buch von einer Freundin, die ebenso wie die ersten Leserinnen und Leser sehr ergriffen reagiert habe.Die Liebesgeschichten sind aus der Ich-Perspektive geschrieben und haben schwule Protagonisten, aber sie sind absolut universell, findet Leonid. Eine Lieblingsgeschichte hat er nicht. „Bei der Mode sage ich immer, meine Lieblingskollektion ist die nächste“, aber in diesem Fall fällt ihm die Entscheidung schwer. So viel vorab: Das zweite Buch – ein Roman – ist bereits geschrieben und lektoriert.