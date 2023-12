Römische Carbonara für den Hort des Frankfurter KIZ Gallus

Am Freitag, 1. Dezember, verwandelte PPURA den Hort des Frankfurter KIZ Gallus für einen Nachmittag lang in ein Carbonara-Restaurant. Das Ziel: bedürftigen Kindern einen italienischen Restaurantbesuch ermöglichen.

Vegetarische Carbonara – Lauch statt Guanciale

„Buon appetito!“ – hieß es am Freitagnachmittag, 1. Dezember, in der Kantine des „Kinder im Zentrum Gallus e.V.“ (KIZ). Hier hat das Bio-Feinkostunternehmen PPURA den Hort des gemeinnützigen Vereins für zwei Stunden lang in ein römisches Carbonara-Restaurant verwandelt. Ziel war es, den Kindern aus dem sozialen Brennpunkt das Gefühl und die Freude eines echten Restaurantbesuchs wie in Italien zu vermitteln, inklusive Leibgericht der römischen Kinder: Pasta alla Carbonara.In eine echte Carbonara kommen nur vier Zutaten: sehr gute Eier, in kleine Stücke gehackter Guanciale, Pecorino und schwarzer Pfeffer – sonst nichts, erklärt Koch Alessandro Grieco. Er ist einer von zwei Küchenchefs aus renommierten Restaurants in Rom – aktuell als Experten zu Gast im Pop-up „Carbonara & Bubbles“ im Frankfurter Hof – und am Freitag eben im KIZ Gallus. Dort wird jedoch nur vegetarisch gekocht, deshalb wurde der Speck durch Lauch ersetzt, der zunächst 12 Stunden lang in Milch eingelegt und anschließend scharf angebraten wurde.© redGeschmeckt hat es den Kindern sichtlich. Einige forderten Nachschlag und gemeinsam riefen sie dann schließlich: „Nachtisch, Nachtisch, Nachtisch!“ Den gab es auch, nämlich in Form von hausgemachtem Kinder-Tiramisu. Und obendrauf: eine Prise Magie. Der professionelle Zauberkünstler und Preisträger der Jugendmeisterschaften 2019, Tatto Ota, hat die Kinder während des Essens mit Karten- und Münztricks unterhalten und zum großen Finale des Nachmittags sogar noch einen seiner Trick preisgegeben: Passend zur Hauptspeise lernten die Kinder ein rotes Tuch in ein (falsches) Ei zu verwandeln.„Wir sind stolz, diese Initiative durchzuführen und freuen uns, den Kindern des KIZ Gallus ein einzigartiges Erlebnis zu bieten!“, sagte PPURA-Gründer Cemal Cattaneo. Er selbst sei als Einwandererkind in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und habe daher ein besonders großes Herz für Kinder in Not. Aus diesem Grund spende PPURA dem KIZ Gallus den Jahresvorrat an Pasta für den Mittagstisch des eigenen Horts. Eine Tombola mit Geschenken für die Kinder gab es auch noch.