Advent Pop-up im Atelier Alexandra Baum

Am Samstag lädt die Frankfurter Schmuckdesignerin Alexandra Baum zum Advent Pop-up in ihr Atelier in Bockenheim. Zu kaufen gibt es Accessoires, Pâtisserie, Illustration und Schmuck.

„Taucht ein in die entspannte Atmosphäre des Ateliers“

Das gibt es im Atelier Alexandra Baum in Frankfurt-Bockenheim

Info

Atelier Alexandra Baum

Konrad-Broßwitz-Straße 6

info@alexandrabaum.de

069 13394149



Öffnungszeiten im Advent:

3. bis 23. Dezember: Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-16 Uhr

Advent Pop-up: 7. Dezember, 11-19 Uhr

Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Am zweiten Adventssamstag, den 7. Dezember, lädt Schmuckdesignerin Alexandra Baum zum Advent Pop-up in ihr Atelier in der Konrad-Broßwitz-Straße in Frankfurt-Bockenheim. Unter dem Motto „Lokales von Herz und Hand“ gibt es zwischen 11 und 19 Uhr Accessoires, Pâtisserie, Illustration und Schmuck zu kaufen. Zeitgleich findet auch die Nacht der Lichter rund um die Leipziger Straße statt.„Taucht ein in die entspannte Atmosphäre des Ateliers, probiert die schokoladigen und weihnachtlichen Leckerbissen von Mea Pâtisserie und kuschelt euch in die nachhaltig gefertigten Mützen, Ponchos und Schals von Meinfrollein“, heißt es in der Einladung. „Die farbenfrohen Kissen mit südafrikanischen Print-Stoffen von apfelgrün zum Anziehen machen Lust auf frische Farbakzente. Amelie Persson präsentiert siebgedruckte Geschirrtücher, signierte Prints und zauberhafte Weihnachtspapeterie – perfekt, um sich mit Geschenken einzudecken.“In ihrem Bockenheimer Atelier verkauft Alexandra Baum Hochzeitsschmuck wie Trau- und Verlobungsringe oder Brautschmuck. Außerdem bietet sie verschiedene Kollektionen an Hand-, Hals-, Ohr- und Armschmuck an, ebenso wie Manschettenknöpfe und Broschen. Alle Schmuckstücke können direkt per Mail, im Online-Shop oder vor Ort bestellt werden. Wer möchte, kann Schmuckstücke aus fair gehandeltem Gold oder Silber sowie aus umweltschonendem und sozialverträglichem Abbau anfertigen lassen.