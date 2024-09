Störungen im Frankfurter ÖPNV durch Gleisarbeiten

Bauarbeiten am Frankfurter Hauptbahnhof sorgen im September und Oktober für wochenlange Änderungen im ÖPNV. Ab Freitag verkehren für drei Tage keine Straßenbahnen zum Baseler Platz und über den Main.

Straßenbahnen in Frankfurt fahren nicht mehr zum Baseler Platz und über den Main

Vollsperrung in Frankfurt nur für Straßenbahnen

Mehrere Buslinien sind für den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten betroffen

traffiQ und VGF empfehlen den Fahrgästen, sich vor Fahrtbeginn über die besten Verbindungen zu informieren. Die Fahrplanauskunft in der App RMVgo oder auf rmv-frankfurt.de hilft ebenso weiter wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Servicetelefon, die unter 069/2424-8024 rund um die Uhr zu erreichen sind.

Die Erneuerung von acht Weichen an der Südseite des Hauptbahnhofs durch die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) sorgt in den kommenden Wochen für Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Einige Straßenbahnlinien müssen für drei Tage unterbrochen werden, mehrere Buslinien müssen für gut vier Wochen umgeleitet werden.Von Freitag, 20. September (circa 1 Uhr), bis Montag, 23. September (circa 3 Uhr), sind davon alle Straßenbahnen betroffen, die den Main über die Friedensbrücke überqueren. Grund sind Bauarbeiten an der Kreuzung Mannheimer Straße/Baseler Straße, die die mehrtägige Vollsperrung notwendig machen. Ab Montag, 23. September (circa 3 Uhr) bis zum Ende der Bauarbeiten am 26. Oktober können die Straßenbahnlinien wieder normal verkehren.Für die dreitägige Unterbrechung der Straßenbahnlinien werden Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt: Diese fahren zwischen Festhalle/Messe, Hauptbahnhof, Stresemannallee/Gartenstraße und Vogelweidstraße, um gute Umsteigemöglichkeiten zu anderen Straßenbahnlinien zu ermöglichen.Ein- und Ausfahrt zur Mannheimer Straße wird auch während der Vollsperrung für die Straßenbahnen weiterhin möglich sein. Eine Umfahrungsempfehlung besteht über Mainzer Landstraße, Taunusanlage, Gallusanlage, Gutleutstraße und Baseler Platz. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer können die Baustelle passieren.Aufgrund der Bauarbeiten müssen für einige Buslinien rund um den Hauptbahnhof kleinere Linienwegsänderungen vorgenommen werden. Zwischen 20. und 23. September sind die Linie 64 (Endhaltestelle Baseler Platz entfällt, sie beginnt und endet vorübergehend am Fernbusterminal) sowie die Nachtbuslinie N5 (Haltestelle wird von der Südseite des Hauptbahnhofs in die Münchner Straße verlegt) betroffen.Nach dem 23. September (ab circa 5 Uhr) bis Sonntag, 20. Oktober (circa 2 Uhr), fahren dann auch die Buslinien 33, 37, M46 und mehrere Nachtbuslinien leicht verändert.