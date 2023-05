Grüne Woche in Frankfurt

Mit rund 50 Veranstaltungen in und um Frankfurt lädt die BioFrankfurt-Aktionswoche ab dem 19. Mai zum Entdecken ein. Mit dabei sind unter anderem der Zoo, das Senckenberg Museum und das MainÄppelhaus auf dem Lohrberg.

Warum sind Zoos so wichtig für den Artenschutz und mit welchen tierischen und pflanzlichen Mitbewohnern teilen wir unseren Lebensraum? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die diesjährige. Im Zeitraum vom 19. bis 29. Mai finden rund 50 Veranstaltungen in und um Frankfurt statt. Dahinter steckt das gleichnamige Netzwerk BioFrankfurt. Der Verein, dem derzeit 13 Institutionen angehören, wurde 2004 gegründet und setzt sich seither für die Erhaltung der Biologischen Vielfalt ein. Ein wichtiges Ziel der Mitglieder ist es, dabei auch das öffentliche Bewusstsein zu stärken.



50 Veranstaltungen in Zoo und Co.



Dies soll nun mit der Aktionswoche in Angriff genommen werden, bei der – gemeinsam mit vielen Institutionen, Museen und Zoos – Führungen, Exkursionen und Mitmach-Aktionen geplant sind. Mit dabei ist zum Beispiel der BUND Frankfurt, der zu einer rund zehn Kilometer langen botanischen Wanderung über den Berger Rücken einlädt. Aktiv-Programm gibt es auch im MainÄppelHaus Lohrberg: Dort lernen Teilnehmende, wie die alte Praxis des Mähens mit der Sense funktioniert oder aber, wie man einen Miniatur-Garten anlegt. Auch das Senckenberg Museum lädt zu gleich mehreren Veranstaltungen ein. In Familien-Führungen lernen schon die Kleinsten alles über die Welt der Insekten, einen Tag später geht es bei „Triff uns im Riff!“, zumindest thematisch, in die Tiefe der Meere.



Hobbyfotografen gesucht



Ebenfalls mit dabei sind der Frankfurter Zoo, der Opel-Zoo, das bioversum Jagdschloss Kranichstein sowie der Palmengarten. Letzterer steht auch im Fokus des Fotowettbewerbs, der im Rahmen der Woche stattfindet. (Hobby-)Fotografinnen und Fotografen sind dazu aufgerufen, in den botanischen Gärten die spannendsten und interessantesten Insekten abzulichten. In verschiedenen Kategorien wählt eine Jury die besten Fotos aus, diese werden anschließend im Palmengarten ausgestellt.



Die Aktionswoche hält auch auf dem Campus der Goethe-Universität Einzug, genauer gesagt in den Mensen: Selten gewordene oder in Vergessenheit geratene Pflanzenarten sowie nachhaltig und teilweise regional erzeugte Lebensmittel werden an den fünf Tagen in den Speiseplan integriert. Darüber hinaus informieren wechselnde Partner wie Tropica Verde oder das House of Food Frankfurt in der Mensa Casino im Westend zu ihren Aktivitäten rund um Naturschutz und Nachhaltigkeit.