Eintracht präsentiert neues Auswärtstrikot für Männer und Kinder

Bundesligist Eintracht Frankfurt präsentiert nach dem neuen Heimtrikot das Auswärtstrikot für die Saison 2023/24. 95 Euro für erwachsene Nicht-Mitglieder soll es kosten.

Auswärtstrikot von Eintracht Frankfurt erstmals für Männer und Frauen



Stadionversion des Eintracht-Frankfurt-Auswärtstrikots für Männer und Kinder

Die Auswärtsvariante des Trikots von Eintracht Frankfurt ist schlichter gehalten, als der neue Heimtrikot. Es ist ganz in Schwarz gehalten und hat weiße Bündchen mit einem dünnen, roten Streifen an den Enden beider Ärmel sowie am Kragen. Es soll zeitloser sein, als die Heimvariante, die an das Design der 80-er-Jahre-Leibchen erinnert.Sowohl Männer als auch Frauen der SGE werden dieses Trikot tragen. Auf der Vorderseite finden sich der rot-weiße Eintracht-Adler auf der Brust sowie das Swoosh-Emblem des Ausrüsters Nike und das Logo des Hauptsponsors Indeed. Die Rückseite des Trikots ist ebenfalls in Schwarz gehalten, die Beflockung erscheint in Weiß.Der verein betont in seiner Pressemitteilung, dass das Trikot aus 100 Prozent recyceltem Polyestergewebe hergestellt wurde - gewonnen aus wiederverwerteten Plastikflaschen. Diese würden gesammelt, gereinigt und eingeschmolzen, um ein hochwertiges Garn für die Herstellung zu produzieren.„Dadurch entsteht ein Trikot, das ästhetische Spitzenleistungen erbringt und gleichzeitig die Umwelt schont,“ heißt es.Dies ist Teil der „Move to Zero“-Initiative von Nike, im Rahmen derer Fußballbekleidung eine führende Rolle in Sachen Nachhaltigkeit spielen soll.Für Männer und Kinder ist die Stadionversion laut Pressemitteilung gedacht, die in der mainaqila-App, im Onlineshop von Eintracht Frankfurt, bei nike.com, in den offiziellen Fanshops sowie den Partnerfanshops in Fulda und Wetzlar ab Montag, 17. Juli, erworben werden kann. Für Männer sind die Größen S bis 3XL vorrätig, für Kinder die Größen XS bis XL. Kostenpunkt: Für Erwachsene für 95 Euro und für Kinder für 75 Euro, Mitglieder erhalten einen Rabatt von 70 beziehungsweise 55 Euro.