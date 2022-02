Eintracht: 25 000 Fans am Samstag zugelassen

Statt der ursprünglich 10 000 Zuschauer dürfen am Samstag nun 25 000 Fans die Eintracht im Deutsche Bank Park gegen den FC Bayern München anfeuern. Das Frankfurter Gesundheitsamt erteilte dazu kurzfristig eine Ausnahmegenehmigung.

Eintracht Frankfurt darf beim Spiel gegen Bayern München am Samstag vor 25 000 Zuschauern spielen. Die Genehmigung für eine Kapazitätserhöhung hatte das Gesundheitsamt Frankfurt kurzfristig erteilt, wie es in einer Mitteilung des Sportvereins am Dienstag hieß. Es gelten weiterhin die 2G-plus-Zutrittsregeln, die Maskenpflicht und die Platzierung im sogenannten doppelten Schachbrettmuster.



Die Ticketbewerbungsphase für das Bundesligaheimspiel ist bereits beendet. Da die Anzahl der eingegangenen Ticketbewerbungen die bisher behördlich zugelassene Kapazität von bis zu 10 000 Zuschauern deutlich überstiegen habe, würden nun Tickets unter den eingegangenen Bewerbungen verlost, so die Eintracht. Die Gewinner sollen zeitnah kontaktiert werden.