Bootcamp im Massif Central: Abgehen wie Gerd Schüler

Die Europäische Woche des Sports soll die Gesellschaft aktivieren. Im Massif Central in der Frankfurter City legte eine bunte Truppe schon mal vor.

Europäische Woche des Sports: In Frankfurt wurde im Massif Central geschwitzt

„Vier bis fünf Mal in der Woche sollte man sich seiner Gesundheit widmen“

Fitness ist toll und es gibt einem sogar etwas, worüber man sprechen kann. Und das ist wohl der Punkt, an dem Basti Red, der bekannteste und wichtigste Blogger der Fanszene von Eintracht Frankfurt, anknüpft. Gemeinsam mit JOURNAL FRANKFURT-Chefredakteurin Jasmin Schülke und dem Personal Trainer Raffael Wagenhoff lud Basti Red ins noch gar nicht offiziell eröffnete Massif Central ein und es wurde geschwitzt.Damit konnte die bunte Truppe zur Mittagszeit den inoffiziellen Startschuss zur Europäische Woche des Sports abgeben. Dabei handelt es sich um eine Kampagne der Europäischen Kommission, „die das Ziel hat, die Menschen in Europa für einen aktiveren Lebensstil zu begeistern“, so die offizielle Ankündigung. Unter dem Motto #BeActive bieten vom 23. bis 30. September viele Menschen aus Vereinen, Studios, Organisationen, Verbänden, Unternehmen, Kommunen, Schulen, etc. Treffen an, bei denen sich Leute den entscheidenden „Tritt in den Allerwertesten“ abholen können, den man manchmal braucht, um mit Bewegung anzufangen.Und der Frankfurter Personal-Trainer Raffael Wagenhoff sieht genau so aus, als könnte er einen solchen Tritt ganz gut ansetzen. „Es geht über einen Lifestyle, dem habe ich mich verschrieben und den möchte ich den Menschen mitgeben.“ So beschreibt er seine Fitness-Philosophie, aber er geht auch behutsam vor: „Was das Thema Sport-Anfänger angeht, ist es unglaublich wichtig, die Menschen da abzuholen, wo sie sind, und sie natürlich nicht zu überfordern. Und da ist es mir super wichtig, auch gerade ich als Person dafür zu brennen, diese Passion mitzugeben und die Begeisterung zu vermitteln. Und das mache ich in ganz vielen Gesprächen vor und nach den Trainingseinheiten.“Als erstes Ziel gibt Wagenhoff aus: „Vier bis fünf Mal in der Woche sollte man sich seiner Gesundheit widmen, dem Körper etwas Fitness mitgeben. Und das ist so meine Mission in puncto Personal Training.“An den Start in der Mittagspause im Central Massif ging auch der FDP-Landes- und Komunal-Politiker Yanki Pürsün : „Ich bin angesprochen worden und habe gedacht, das ist jetzt eine super Gelegenheit, weil ich kümmere mich zu wenig um meine Fitness“, gesteht er und hält sich aber sehr gut.Gerd Schüler ist nicht nur im Nightlife so einer, den man „alter Hase“ nennen darf. Auch im Sport kennt er sich als ehemaliger Rennfahrer aus. „Hervorragend ist das hier. Vor allen Dingen finde ich klasse, was ohne Geräte machbar ist. Also, das hat Spaß gemacht.“ Und der Reporter wundert sich, warum ausgerechnet der legendäre Dorian-Gray-Clubmacher mit 82 Jahren am wenigsten aus der Puste gekommen ist.Aber auch Podcaster Basti Red mischte ganz gut mit. Und auf die Frage, wer bei seinem Lieblingsclub Eintracht Frankfurt das absolute Fitness-Vorbild ist, schießt es aus ihm ohne Zögern heraus: „Kevin Trapp. Ich glaube, man kennt die Bilder aus dem Urlaub, die er immer mit seiner Verlobten macht. Wo sie verschiedenste Positionen vorturnen. Ich habe das mal in meinem Videopodcast Fußball 2000 ausprobiert und wurde fast ins Krankenhaus eingeliefert.“Genau das soll verhindert werden. Niemand soll ins Krankenhaus eingeliefert werden, deshalb heißt es „Be active“, sei aktiv in dieser Europäischen Woche des Sports. Dosiert anfangen und dann abgehen wie Gerd Schüler.