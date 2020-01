Bundestag hebt Gaulands Immunität auf

Der Bundestag hat am heutigen Donnerstag die Immunität von Alexander Gauland (AfD) aufgehoben. Grund dafür seien die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Unter anderem wurden Gaulands Privaträume durchsucht.

Der Bundestag hat am heutigen Donnerstag die Immunität von Alexander Gauland (AfD) aufgehoben. Wie die Staatanwaltschaft Frankfurt mitteilte, werden am Donnerstagmorgen die Privaträume von Gauland in Potsdam, ein Abgeordnetenbüro im Bundestag sowie Wohnungen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Belgien durchsucht. Insgesamt werden 16 Objekte von 100 Beamtinnen und Beamten der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamtes und der belgischen Behörde durchsucht.



Grund dafür seien die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt, die seit März 2019 gegen den AfD-Fraktionschef laufen. Ermittelt wird gegen zwei Männer und eine Frau, bei denen es sich laut Staatsanwaltschaft um ein aktuelles und ein ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages handeln soll, denen Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern zur Last gelegt wird sowie gegen eine weitere Person, gegen die der Verdacht der Geldwäsche besteht.



Ein Sprecher der AfD-Fraktion gab bereits im vergangen Jahr gegenüber der taz an, dass es sich dabei um einen Fehler in Gaulands Steuererklärung handeln soll und von privater Natur sei. Die AfD will sich am Nachmittag äußern und ausführlicher Stellung nehmen, sagte ein Sprecher der AfD-Fraktion gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.