StadtschülerInnenrat Frankfurt droht mit Auflösung

Den StadtschülerInnenrat Frankfurt plagen rechtliche und finanzielle Sorgen. Dem Land und der Stadt hat er deshalb ein Ultimatum gestellt.

StadtschülerInnenrat Frankfurt hat keine Rechtsform

Stadt und Land sehen sich nicht als zuständig für StadtschülerInnenrat Frankfurt

StadtschülerInnenrat fordert rechtliche Struktur und ausreichend Geld

Es steht nicht gut um den StadtschülerInnenrat Frankfurt (SSR). Die Interessenvertretung der rund 70 000 Frankfurter Schüler hat neben Geldsorgen auch ein rechtliches Hindernis: Er hat bis heute keine Rechtsform. Weil für beide Probleme weder von der Stadt noch von dem Land Hessen Lösungen bereitstehen, droht der SSR nun mit der Auflösung zum 1. September, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.Hintergrund der Problematik ist, dass der SSR eine Interessensvertretung ist und damit keine Rechtsform besitzt. „Wir können keine Verträge für Veranstaltungsräume oder Kauf- und Mietverträge beispielsweise für unsere Website, IT-Infrastruktur oder Veranstaltungen abschließen. Wir können keine Personen einstellen. Im Prinzip sind wir keine Organisation, die handeln kann“, erklärt Kevin Saukel vom SSR.Bemühungen, dem SSR eine Rechtsform zu geben, reichen zurück ins Jahr 2016, wo in Absprache mit städtischen Institutionen die Gründung als Förderverein besprochen wurde, wie es weiter heißt. Es folgten achtjährige Auseinandersetzungen mit Stadt und Land, die jedoch ergebnislos geblieben seien. Eine mögliche Andockung an denFrankfurter Jugendring etwa wurde abgelehnt.Kern des Problems: Saukel selbst unterschreibt als Honorarkraft seit Ende 2018 in seinem Namen für alle Tätigkeiten und Verträge des SSRs und haftet damit persönlich für alle Gefahren. Seit 2018 habe man deshalb den SSR in eine „legale“ Struktur überführen wollen. „Scheinselbstständigkeit, Schulden in privater Hand, ausgebrannte Stadtschulsprecher:innen, Kinderschutz, Unterfinanzierung, fehlende Arbeitnehmer:innenrechte, die Nichterreichung der gesetzlichen Aufgaben des SSRs – Wir haben zu allen und weiteren Punkten bereits Unterlagen”, sagt er.Der SSR beklagt zudem ein Zuständigkeitsproblem: Rechtliche Prüfungen von Stand und Land hätten ergeben, dass beide nicht für den SSR zuständig sind, sondern die jeweils andere Seite dafür in Frage kommt. „Es ist, als würden Stadt und Land seit Jahren ein Ping-Pong-Spiel mit dem SSR betreiben. Wir sind immer wieder in Gesprächen gewesen, wo uns versichert wurde, dass nach einer Lösung gesucht wird“, erklärt Stadtschulsprecher Luka Ivan Ivanovic.Wie es in der Mitteilung weiter heißt, haben die ehrenamtlichen Mitglieder aufgrund der angespannten Lage immens viel Arbeit neben ihrem Schulalltag. „Durchschnittlich hatte jede:r Stadtschulsprecher:in in den letzten sieben Generationen über 150 Termine im Jahr. Das ist so, als würde man jeden zweiten Tag für den SSR unterwegs sein und dort sind noch nicht mal die Arbeiten an Projekten wie den Schul-Suizidpräventionstag und die Vorbereitung der Termine einkalkuliert“, erklärt Saukel.Auch die gesetzliche Verpflichtung, die Schülervertretungsarbeit an den Frankfurter Schulen zu fördern, bedeute jedes Jahr einen großen Aufwand. „Wie sollen wir das denn alles schaffen? Wir haben 21 900 Euro an Sachmitteln. Wir kommen kaum mit der laufenden Vorstandsarbeit hinterher. Wenn schon Rechte und Pflichten im Gesetz oder in den Verordnungen festgehalten werden, muss man auch ausreichende Mittel bereitstellen oder man kann es auch ganz lassen“, sagt Ivanovic.Den SSR einfach mit mehr Geld auszustatten, reicht laut SSR nicht, da es wegen der fehlenden Rechtsstruktur nicht für Personalmittel ausgegeben werden dürfe. Konkret fordert der SSR Stadt und Land deshalb auf, eine rechtliche Struktur für den SSR zu schaffen und genügend Mittel und Strukturen bereitzustellen, sodass die gesetzlichen Aufgaben erfüllt werden können. Sollte dem bis zum 31. August nicht nachgekommen werden, werde Saukel seine Stelle als Geschäftsstellenleiter kündigen und der Vorstand zurücktreten – die faktische Auflösung des SSR.