Frankfurt macht erneut riesiges Plus

Frankfurt nahm 2023 mehr ein, investierte aber weniger

Die wichtigsten Zahlen



Jahresergebnis: 391,53 Mio. Euro



Erträge: 5,394 Mrd. Euro



Steuereinnahmen: 4,016 Mrd. Euro



Aufwendungen: 5,154 Mrd. Euro



Zuschussbedarf nach Produktbereichen:



Bildung: - 933,97 Mio. Euro

Soziales: - 892,32 Mio. Euro

Nahverkehr und ÖPNV: - 248,41 Mio. Euro

Kultur: - 221,63 Mio. Euro



Investitionen: 425,68 Mio. Euro



davon: Bildung: 122,80 Mio. Euro

Nahverkehr und ÖPNV: 84,87 Mio. Euro

Zentraler Finanzbereich: 49,99 Mio. Euro

Stadtplanung: 34,67 Mio. Euro

Kultur, Freizeit, Sport: 23,73 Mio. Euro

Gesundheit: 26,34 Mio. Euro



Rücklage: 817,86 Mio. Euro



Schuldenstand: 2,616 Mrd. Euro

Frankfurt schreibt das dritte Jahr in Folge tiefschwarze Zahlen – jedenfalls was den Jahresabschluss betrifft. Am Montag (29. März) stellte Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Die Grünen) die Eckdaten zum Abschluss des Jahres 2023 vor und die können sich sehen lassen: Mit einem Plus von insgesamt 391,53 Millionen Euro schlägt der Jahresabschluss zu Buche. Ebenso konnte die Stadt die Rücklagen weiter aufbauen, die bei rund 818 Millionen Euro liegen – bei einem Planwert von etwa 515 Millionen Euro.„All das zeigt, dass wir solide wirtschaften und auf dem richtigen Weg sind. Diesen Weg setzen wir mit dem Gestaltungshaushalt 2024/2025 weiter fort“, betonte Bergerhoff. Den Löwenanteil an den erhöhten Einnahmen brachten die hohen Steuererträge und steuerähnlichen Erträge. Sie betragen insgesamt 536,28 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegen mit knapp drei Milliarden Euro um etwa 511 Millionen Euro über dem Planwert. Auch die Einkommens- und Umsatzsteuerträge sind im vergangenen Jahr etwas höher ausgefallen.Andererseits wurden im Jahr 2023 deutlich mehr Aufwendungen fällig. Etwa 850 Millionen Euro für Sach- und Dienstleistungen wurden aufgewendet – laut Bergerhoff auch wegen der hohen Inflation. Am meisten musste für Transferaufwendungen in den Bereichen „Soziales“ und „Bildung“ bezahlt werden, die knapp eine Milliarde Euro betragen und damit um etwa 54 Millionen Euro über den Planwerten liegen. Günstiger fielen hingegen die Personalaufwendungen aus, die mit rund 720 Millionen Euro um etwa 38 Millionen Euro unter den Planwerten liegen.Frankfurt verfehlte auch im Jahr 2023 sein Investitionsziel: Zusammen mit Überträgen aus den Vorjahren verfügte die Stadt über Mittel in Höhe von insgesamt 1,726 Milliarden Euro, wovon lediglich knapp 25 Prozent genutzt wurden. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 wurden etwa 630 Millionen Euro investiert, ein Jahr später nur knapp 426 Millionen Euro.Verantwortlich für die geringe Investitionssumme sind Bergerhoff zufolge Verzögerungen in der Bautätigkeit sowie zu hoch gesteckte Planwerte. Der Stadtkämmerer hofft, dass in Zukunft besser vorgeplant werde, um mehr Investitionen in die städtische Infrastruktur leiten zu können. Trotz der erfreulichen Zahlen warnte er: „Während die Einnahmeseite weiter von Unsicherheiten geprägt ist, steigen die Ausgaben, die Inflation und die Zinsen. Wir müssen also auch in Zukunft den Haushalt weiter klug steuern.“