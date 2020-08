SPD wählt Mike Josef zum Spitzenkandidaten

Am Samstag trafen sich 330 Delegierte der Frankfurter SPD zum Parteitag im FSV-Stadion und wählten den Parteivorsitzenden Mike Josef zum Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl im März 2021.

Die SPD hat am Samstag bei ihrem Jahresparteitag Mike Josef zum Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl im März 2021 ernannt. Der Frankfurter SPD-Vorsitzende und Planungsdezernent erhielt 91 Prozent der Stimmen und führt damit bereits zum zweiten Mal die SPD-Liste an. Die SPD stehe für das Versprechen „egal wo du herkommst, du wirst deine Chance bekommen, wenn du sie nutzt. Und die will ich jetzt nutzen“ so Mike Josef. „Wir wollen die Stadt nach dem 14. März mitgestalten und ich will mich dabei engagieren, darum trete ich an.“



Auf Josef folgt in der Liste für die Stadtverordnetenversammlung die Fraktionsvorsitzende Ursula Busch, auf Platz drei ist der Schatzmeister der SPD Roger Podstatny. Insgesamt zwölf Neulinge sind unter den ersten 30 Kandidierenden. So etwa Frankfurts SPD-Vizechefin Sylvia Kunze, Simon Witsch von den Jusos Frankfurt, Ina Hauck von der Bürgerinitiative Sachsenhausen gegen Fluglärm oder Michael Hohmann, der Leiter der Romanfabrik. Die Kandidierenden sind im Schnitt rund zehn Jahre jünger als beim vorherigen Mal. Der Altersdurchschnitt der Liste liegt derzeit noch bei 57 Jahren.