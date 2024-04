Kampfabstimmung: Wer wird heute IHK-Präsident?

Die IHK Frankfurt wählt am Donnerstag einen neuen Präsidenten. Bleibt Ulrich Caspar oder wird er von Ex-Schwimmstar Michael Groß abgelöst?

IHK Frankfurt wählt neuen Präsidenten

Info

IHK Frankfurt



Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Frankfurt ist Interessenvertreterin von ca. 100 000 Unternehmen in Frankfurt, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis. Die Vollversammlung verabschiedet den Haushalt der Wirtschaftskammer und trifft Richtungsentscheidungen. Sie wählt aus ihren Reihen das Präsidium als ehrenamtliche Spitze der Wirtschaftskammer und bestellt den Hauptgeschäftsführer.



Dem IHK-Parlament, das am Donnerstag (18. April), 17 Uhr, zur konstituierenden Sitzung am Börsenplatz zusammenkommt, gehören 89 Menschen an. In der Sitzung wählen die Mitglieder der Vollversammlung einen neuen Präsidenten für die Periode 2024 bis 2029 sowie neun Vizepräsidenten.

Am Donnerstag (18. April) wählt die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt einen neuen Präsidenten. In ihrer konstituierenden Sitzung entscheiden 89 Mitglieder, wer der Interessenvertretung von rund 100 000 Unternehmen künftig vorstehen soll. Derzeitiger Amtsinhaber ist Ulrich Caspar (67) aus Frankfurt. Der Immobilienunternehmer gehörte für die CDU dem hessischen Landtag an und wurde 2019 Nachfolger von Mathias Müller. Ihn fordert Michael Groß heraus , seit 2019 Vizepräsident der IHK, promovierter Philologe und seit 30 Jahren Unternehmer, der andere Unternehmen berät. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist Groß, „Albatros“, als Weltklasseschwimmer, Olympiasieger und vierfacher Sportler des Jahres. Nun will er die IHK in ein neues, digitales Zeitalter führen. Im Interview mit dem JOURNAL sagte er zu seinen Plänen, dass gerade in Sachen Digitalisierung noch „Luft nach oben“ sei. Als Präsident wolle er Impulsgeber sein, auch könne die IHK im Hinblick auf den Mangel an Auszubildenden unterstützend wirken.Ulrich Caspar tritt noch einmal an, um „in schwierigen Zeiten dazu beitragen, dass auch seine Kinder und Enkel in Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft leben können“, wie dieihn zitiert. Im Vorfeld war Caspar auch von Michael Groß indirekt vorgeworfen worden, in der Kammer zu dominant aufzutreten. „Die IHK ist keine 'One-Man-Show'“, hatte Groß in seinem Ideenpapier formuliert und betont, dass der Präsident nicht alleinig meinungsstiftend sein dürfe. „Als Präsident möchte ich Teil eines starken Teams sein“, sagte Groß dem JOURNAL.Wer schließlich am Nachmittag das Rennen macht, ist offen; Experten machen in diesem Zweikampf keinen Favoriten aus.