Frankfurter wird Mr. Gay

Gleich zwei Frankfurter haben es in diesem Jahr in das Finale von Mr. Gay Germany geschafft. Durchsetzen konnte sich am Ende der 30-jährige Benjamin Näßler. Er setzt sich vor allem gegen Homophobie im Fußball ein.

Der 30-jährige Benjamin Näßler setzte sich am Samstag im Mr. Gay Germany Finale in Köln gegen seine Mitbewerber durch. Näßler, der beim FVV spielt, dem Frankfurter Volleyball Verein und einem der der größten schwul-lesbischen Sportvereine in Europa, machte mit seiner Kampagne im Rahmen des Wettbewerbs auf Homophobie im Fußball aufmerksam und warb für die Akzeptanz von Homosexualität im Sport. „Für viele junge Schwule ist die Situation wahnsinnig schwierig und oftmals wie ein Spießrutenlauf. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Schwule, die gerne Fußball spielen wollen, davon absehen, weil sie zum Beispiel keinen schwulen Verein in der Nähe haben“, glaubt Näßler. Junge Fußballer sollten keine Angst haben müssen, sich zu outen, sagt der gebürtige Schwabe.



Benjamin Näßler ist seit über zwei Jahren mit seinem Mann verheiratet, lebt in Frankfurt und arbeitet bei einer Versicherung im Außendienst. Er ist leidenschaftlicher Fußballfan und kickt selbst. „Aus persönlicher Überzeugung möchte ich zu einer Verbesserung des aktuellen Status-Quo beitragen, sodass die Fußballwelt offener für das Thema Homosexualität wird“, betont er. Die erste Zusammenarbeit hat sich bereits ergeben: Im kommenden Frühjahr gibt es einen Aktionstag mit Darmstadt 98.



Durch die Wahl zum Mr. Gay Germany wird Näßler auch Repräsentant bei den bundesweiten Christopher-Street-Day-Veranstaltungen. Außerdem erhält er die Möglichkeit, bei den Wettbewerben Mr. Gay Europa 2020 im britischen Newcastle und Mr. Gay World 2020 im südafrikanischen Knysna antreten „Ich freue mich sehr auf die ganzen CSD-Veranstaltungen, besonders auf die großen in Berlin, Köln und Frankfurt“, sagte er. „Es war eine sehr spannende Zeit, aufregend und ich bin super happy und vor allem stolz auf mich, dass es geklappt hat.“