Ein bisschen Farbe für den Hauptbahnhof

Um die B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofes zu verschönern, hat die Deutsche Bahn die junge Illustratorin Laura Kroschewski, den meisten unter dem Namen Laura Dajana auf Instagram bekannt, beauftragt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Deutsche Bahn hat sich die Verschönerung des Frankfurter Hauptbahnhofes vorgenommen. In dem 1888 gegründete Verkehrsknotenpunkt sind gerade im Untergeschoss teilweise tristen, leere Mieträumen zu finden. Für die Umgestaltung wurde die selbstständige Illustratorin Laura Kroschewski, auch bekannt unter ihrem Instagram-Namen „Laura Dajana“, die sich mit Wand-Graffiti und digitalen Illustrationen einen Namen gemacht hat, ausgewählt. Nachdem die von ihr designten bunten, müllfressenden Monster im Mai diesen Jahres in Zusammenarbeit mit der Kampagne für mehr Sauberkeit und Lebensqualität #cleanffm bereits den Weg an die Kleinmarkthalle fanden, konnte sie nun mit einem neuen Projekt ein bisschen Farbe in den Frankfurter Hauptbahnhof bringen.© Laura KroschewskiIn Kooperation mit der Deutschen Bahn und Mein Einkaufsbahnhof entstand auf einer rund 75 Quadratmeter großen, leeren Mietfläche auf Klebefolien eine bunte Mischung aus einzigartigen lustigen Figuren, niedlichen Monstern und Frankfurter Kulturgütern, im Hintergrund lässt sich die Skyline erkennen. Bekannte Motive wie Ebbelwoi und Bembel sind ebenso vertreten wie Bulle und Bär von der Frankfurter Börse. Diese lächeln im Comicdesign den Bahn-Reisenden in Zukunft entgegen. Mit der Wahrung des Bezuges zur Mainmetropole schafft die Bildfläche die Möglichkeit, Fotos mit hoher Frankfurt-Identifikation zu machen. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Fotostellen, vor denen Interessierte sich ablichten lassen können, während sie beispielsweise einen Stier bändigen oder mit einer Frau im Frankfurter Mondlicht tanzen.Die Deutsche Bahn ist über die Plattform Instagram auf die auf die Arbeiten von Laura Dajana aufmerksam geworden und habe sie dort angeschrieben, erzählt die Illustratorin. Daraufhin fand die Vorarbeit für das Projekt innerhalb von einer Woche statt, die Umgestaltung selbst wurde am gestrigen Mittwoch durchgeführt. Zu finden ist die Bildfläche in der B-Ebene, Nähe des Ausgangs Poststraße / Düsseldorfer Straße in Richtung Messe.