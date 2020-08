Die 2012 von der Musikerin Susanne Resch gegründete Reihe „Jetztmusik!” findet aktuell unter dem Titel „NaturKlang – KlangNatur“ statt und präsentiert am 22. August The Art of Two im Internationalen Waldkunstzentrum.

Seit 2018 steht die musikalische Gestaltung von spartenübergreifenden Kunstprojekten in außergewöhnlichen Aufführungsorten im Mittelpunkt der Arbeit von „Jetztmusik!”. Unter dem Titel „NaturKlang – KlangNatur“ wurden in diesem Jahr Musikveranstaltungen geplant, die den Topos „Natur“ in genreübergreifender Programmgestaltung an besonderen Aufführungsorten in improvisierten wie auch komponierten Klängen umfassen: Musik im Zusammenspiel mit den Kunstwerken und ihrer natürlichen Umgebung bei der Internationalen Waldkunstbiennale 2020 in Darmstadt. „Diese Konzerte an außergewöhnlichen Orten sollen nicht nur ein besonderes Musikerlebnis bieten, sondern im Zusammenklang von Musik, Kunstwerken und Natur ebenso künstlerische Erfahrungen wie gedankliche Reflektion zum Thema 'Mensch und Natur' für das Publikum anregen“, verraten die Veranstalter.



The Art Of Two wird am 22. August, 19.30 Uhr direkt auf der Waldkunstbiennale im Bessunger Forst in Darmstadt präsentiert. Die Besetzung des Duos ist ein Unikum der Jazzgeschichte. Vitold Rek kennt man als Kontrabassist, Burkard Kunkel als Bassklarinettist. Aber die Musiker spielen noch weitere Instrumente wie Bassetthorn, Mandoline und Zither (siehe Foto). Zwei einzelne Musiker zaubern ein Orchester und die Musik besticht dennoch durch eine besondere Intimität. „Eingängige Themen, balladeske Stimmungen, aber auch sperriges Material, Innovatives weit ab von gängigen Klischees, Musik irgendwo zwischen Jazz, neuer Musik, Blues, Folk und improvisierter Musik klingt an und zeigt, dass Jazz noch lebt. Die beiden Musiker wenden sich auch zurück zur polnischen und bayerischen Volksmusik und lassen diese in neuem Gewand erklingen“, heißt es in der Werbung für zwei Musiker, die über einen großen und vielfältigen musikalischen Wortschatz verfügen.



>> The Art of Two Darmstadt, Internationales Waldkunstzentrum, Ludwigshöhstrasse 137, 22.8., 19.30 Uhr