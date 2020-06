Konzerte im Juni an der Jahrhunderthalle

Seit knapp vier Wochen verwandelt sich der Parkplatz vor der Jahrhunderthalle regelmäßig in eine Kulturbühne; Konzerte können dort vom Auto aus verfolgt werden. Im Juni treten die Rodgau Monotones und Culcha Candela auf.

Bereits 1980 hatten die Rodgau Monotones ihren ersten Auftritt in der Batschkapp. Nun, 30 Jahre und etliche Konzerte später, kommt die siebenköpfige Band erneut nach Frankfurt. Am 26. Juni stehen sie auf der Stage Drive Kulturbühne vor der Jahrhunderthalle. Dort kann das Konzert vom Auto aus verfolgt werden, die Tonübertragung funktioniert mittels einer UKW-Frequenz direkt über das Autoradio.Seit dem 22. Mai verwandelt sich der Parkplatz vor der Event- und Konzerthalle regelmäßig in eine Kulturbühne, auf der rund 300 Autos Platz finden. Neben Filmen stehen dort auch Lesungen, Live-Podcasts, Konzerte und Comedyevents im Programm. Neben dem Auftritt der Rodgau Monotones ist die Band Culcha Candela am Dienstag, den 30. Juni zu Gast, die mit ihren Klassikern wie „Hamma!“ oder „Monsta“ für Partystimmung sorgen wollen.Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Zuweisung der Parkplätze beginnt etwa 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. An einer Verkaufsstation gibt es die Möglichkeit, Speisen und Getränke für den Verzehr in den PKWs zu erwerben. Weitere Informationen zum Programm und den Tickets gibt es auf der Webseite der Jahrhunderthalle sowie bei den Frankfurter Stadtevents