„In Frankfurt wird seit Jahrzehnten zerstört, was schön ist“

Riverside Session

„Wir gestalten die Live-Musikszene in Frankfurt neu“

Ob im Innenhof der Skyper-Villa oder bei den Kurkonzerten in Offenbach – mit ihren Riverside Sessions will das gleichnamige Kollektiv Funk, Soul und Jazz in den öffentlichen Raum tragen. Noch im Juli stehen zwei Events an.

Text: sie / Foto: © Riverside Session