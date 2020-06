Offenbach schafft einen liebenswerten Ort

Von Anfang Juli bis Ende August werden das Offenbacher Kulturmanagement und die Betreiber von Parkside Studios, Lederpalast, Rebell(i)sche Studiobühne, von Filmklubb und afip jede Woche von Donnerstag bis Samstag auch Livemusik präsentieren.

„Diese Offenbacher Sommernächte sollen ein Beitrag dafür sein, dass die Menschen später nicht jeden einzelnen Tag dieses Jahres am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen würden.“ So wird Oberbürgermeister und Kulturdezernent Felix Schwenke (SPD) zitiert, wenn es um die Intention der Stadt im Bezug auf das kleine Festival geht, das vom 3. Juli bis 29. August zwei Monate lang auf dem ehemaligen Clariant-Gelände Open Air stattfinden wird. Das Motto lautet „Parkside im Hof“, veranstaltet wird es vom Offenbacher Kulturmanagement und den Betreibern von Parkside Studios, Lederpalast, Rebell(i)scher Studiobühne, von Filmklubb und afip! (akademie für interdiziplinäre prozesse, jede Woche von Donnerstag bis Samstag mit Livemusik und Open-Air-Kino. Offenbach wird eben auch im Sommer 2020 ein lebenswerter Ort sein – und wir tun natürlich auch im Sommerprogramm alles dafür, unser Publikum vor der Pandemie zu schützen“, verspricht Schwenke.Eröffnet wird die „Parkside im Hof“-Reihe am 2. Juli mit dem Programm „Wie ein rollender Stein – Dylan auf Deutsch“ (Foto). Die Rebell(i)sche Studiobühne von Kult-Radio-Mann Volker Rebell präsentiert zusammen mit Moritz Stoepel (Schauspieler, Rezitator, Sänger, Musiker) und Christopher Herrmann (Cellist, Multiinstrumentalist, Sänger) ein musikalisch-literarisches Kammerpop-Programm mit Songs und Prosatexten des Literaturnobelpreisträgers 2016 Bob Dylan in deutschen Nachdichtungen.