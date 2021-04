Selbst die erhofften Konzerte im Freien bei bald besserem Wetter scheinen in weite Ferne gerückt. Da springt der Hessische Rundfunk in die Bresche. „Bühne frei für Livemusik“ heißt eine neue Aktion, für die sich hessische Musiker:innen bewerben können.

Eine Meldung, die schon vor Ostern über einzelne Social Media-Seiten verbreitet wurde und für positive Aufregung sorgte, wurde gestern als offizielle Pressemeldung vom Hessischen Rundfunk veröffentlicht und war so überschreiben: „Was macht eine Band ohne Bühne? Vielen freischaffenden Künstler:innen ist durch die fehlenden Auftrittsmöglichkeiten ihre Lebensgrundlage entzogen worden. Deshalb startet der Hessische Rundfunk (HR) nun die Aktion ,Bühne frei’“.Dahinter steckt die Idee, Musiker:innen aus ganz Hessen zu unterstützen. Gesucht werden professionelle Bands, Ensembles und Solo-Künstler:innen aus allen musikalischen Stilrichtungen von Rock bis Klassik, die durch die pandemiebedingten Veranstaltungsausfälle hart getroffen wurden. Bewerben können sie sich auf der Webseite des HR . Von den Auserwählten werden im Sender zwischen dem 24. April und 30. Mai jeweils halbstündige Sets in Bild und Ton aufgezeichnet. Zu sehen gibt es die Konzerte mit jeweils vier Acts und einem prominenten Host ab Mai im HR-Fernsehen, in der ARD-Mediathek sowie auf YouTube. Ausgewählte Auftritte senden die HR1-Live Lounge und HR2-Kultur. Im Rahmen der Aktion zeigt der HR in Hintergrundberichten, Porträts und Gesprächen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die hiesige Musikszene.