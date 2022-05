Mauro Durante und Justin Adams in der Brotfabrik

Im Rahmen der Reihe „On The Long Run“ gibt das Duo Mauro Durante und Justin Adams am Sonntag seine Deutschland-Premiere in der Brotfabrik. Neben musikalischen Eindrücken werden sich die beiden auch im Gespräch mit Jean Trouillet vorstellen.

Schon im Dezember wollte Jean Trouillet, u.a. Gastgeber der Sendung „Globalwize“ bei Radio X und Manager der Jewish Monkeys, sein neues „Musik im Diskurs“-Veranstaltungsformat im Rahmen der Reihe „On The Long Run“ in der Brotfabrik präsentieren. Das Ganze musste dann aber pandemiebedingt verschoben werden. Zwei der drei Termine mit The OhOhOhs am 21. Mai und Prosechòs sowie dem Cemil Qocgiri Duo am 22. Mai gingen schon über die Bühne. Am dritten Abend feiert nun das Duo Mauro Durante (Geige) und Justin Adams (Gitarre) seine Deutschland-Premiere in Hausen.Angekündigt sind zwei Superstars der Weltmusik. Durante, der aus einer Familie in Apulien stammt, die sich um die Bewahrung traditioneller Taranta- und Pizzicca-Musik verdient gemacht hat, trifft hier auf den Briten und Desert Blues-Experten Justin Adams. der u.a. mit Rachid Taha, Ebo Taylor und Robert Plant gearbeitet hat. „Wir unterhalten uns in englischer Sprache über den Süden Italiens und seine Trance-Kultur und über das spannende Thema: Wie rettet man eine Musikkultur vor dem Museum und damit vor dem Tod?“, lässt Trouillet wissen.Es geht um Desert- und Delta-Blues, Vintage-Gitarren und ihren Sound und über die Freundschaft, die diese zwei Charaktere zusammengebracht hat. „Nach dem Gespräch werden Trommeln, Geigen, Kurzhals-Lauten aus Afrika und Vintage-Gitarren ausgepackt und die Verstärker angeworfen.“ Das verspricht ein spannender und erhellender Abend zu werden.